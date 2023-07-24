Şeyma Subaşı'nın eşi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcılık iddiaları olay olmuştu! Sonunda karar verildi meğer...
Şeyma Subaşı'nın eşi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğuna dair iddialar geçtiğimiz yıllara damgasını vurmuştu. Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo'nun fotoğraflarda zengin görünen ve milyarder olduğu hatta Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu ileri sürülüyordu ancak iddialara göre gerçekte tanıyan yoktu. Günlerce konuşulan olayından üzerinden çok zaman sonra Subaşı ile Meedo'su evlenmişti. Bu dolandırıcılık iddialarıyla ilgili yeni bir haber geldi. İşte detaylar...
24.07.2023 14:49 - Son Güncelleme: 24.07.2023 14:49