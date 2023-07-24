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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın eşi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcılık iddiaları olay olmuştu! Sonunda karar verildi meğer...

Şeyma Subaşı'nın eşi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcılık iddiaları olay olmuştu! Sonunda karar verildi meğer...

Şeyma Subaşı'nın eşi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğuna dair iddialar geçtiğimiz yıllara damgasını vurmuştu. Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo'nun fotoğraflarda zengin görünen ve milyarder olduğu hatta Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu ileri sürülüyordu ancak iddialara göre gerçekte tanıyan yoktu. Günlerce konuşulan olayından üzerinden çok zaman sonra Subaşı ile Meedo'su evlenmişti. Bu dolandırıcılık iddialarıyla ilgili yeni bir haber geldi. İşte detaylar...

24.07.2023 14:49 - Son Güncelleme: 24.07.2023 14:49
Şeyma Subaşı’nın eşi Mohammed Alsaloussi’nin dolandırıcılık iddiaları olay olmuştu! Sonunda karar verildi meğer...

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturmuştu.

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Şeyma Subaşı’nın eşi Mohammed Alsaloussi’nin dolandırıcılık iddiaları olay olmuştu! Sonunda karar verildi meğer...

Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı.

Şeyma Subaşı’nın eşi Mohammed Alsaloussi’nin dolandırıcılık iddiaları olay olmuştu! Sonunda karar verildi meğer...

Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün 2 gece düğün yapan ünlü isim balayı paylaşımlarıyla da epey dikkat çekmeyi başarmıştı.

Şeyma Subaşı’nın eşi Mohammed Alsaloussi’nin dolandırıcılık iddiaları olay olmuştu! Sonunda karar verildi meğer...

Öte yandan Meedo'nun uzun zaman önce hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Şeyma Subaşı’nın eşi Mohammed Alsaloussi’nin dolandırıcılık iddiaları olay olmuştu! Sonunda karar verildi meğer...

Gossippasta'nın haberine göre; Meedo aklandı.

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