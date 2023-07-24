3 çocuk annesi Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’in boynuna sokulup paylaştı! 14 yıllık evli çift ortalığı kasıp kavurdu! “Böyle geçti...”
Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, son olarak Bergüzar Korel'in paylaşımıyla gündeme geldi. Ailece tatile çıkan çiftten Korel, eşinin boynuna sokulup verdiği pozu Instagram'ında yayınladı. Paylaşımına düştüğü notla tatili özet geçen oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
24.07.2023 14:42 - Son Güncelleme: 24.07.2023 14:42
Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi.
Ünlü çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Ailesi ile tatile çıkan ünlü oyuncu, son yayınladığı pozla bir kez daha adından söz ettirdi.
Korel, 14 yıllık eşi Halit Ergenç'in boynuna sokulup verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.