5 yıllık ilişkide mutlu son! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri...

5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisiyle geçen haftalarda nikah masasına oturan Bayraktar hakkında en çok "Selim Bayraktar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bayraktar'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar da şoke oldu.