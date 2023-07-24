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Haberler Magazin 5 yıllık ilişkide mutlu son! Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri...

5 yıllık ilişkide mutlu son! Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri...

Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Nurgül Yeşilçay, Hazar Motan ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin rol aldığı Veda Mektubu'nda Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu. 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisiyle geçen haftalarda nikah masasına oturan Bayraktar'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. 48 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Selim Bayraktar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bayraktar'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar da şoke oldu. İşte Selim Bayraktar'ın biricik eşi...

takvim.com.tr
24.07.2023 15:15 - Son Güncelleme: 24.07.2023 15:15
5 yıllık ilişkide mutlu son! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri...

Veda Mektubu'nda Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu.

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5 yıllık ilişkide mutlu son! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri...

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?
1975 yılında Irak'ın Kerkük şehrinde dünyaya gelen Selim Bayraktar, 1987 senesinde ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldi.

5 yıllık ilişkide mutlu son! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri...

2000'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Bayraktar, televizyonda ilk kez 2006 yılında Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü.

5 yıllık ilişkide mutlu son! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri...

Muhteşem Yüzyıl, Destan, Gecenin Kraliçesi gibi dizilerde yer alan Bayraktar'ın aşk hayatı da merak edildi.

5 yıllık ilişkide mutlu son! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri...

5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisiyle geçen haftalarda nikah masasına oturan Bayraktar hakkında en çok "Selim Bayraktar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bayraktar'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar da şoke oldu.

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