RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu! 2 gün sürecek düğüne sevgilisi Meedo 235 kişi çağırdı işte tüm detaylar

Şeyma Subaşı'nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu! 2 gün sürecek düğüne sevgilisi Meedo 235 kişi çağırdı işte tüm detaylar

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Düğüne günler kala Şeyma Subaşı'nın önce Instagram'da abonelik sistemi açması ardından aboneliğine zam yapması çok konuşulmuştu. Önceki gün bekarlığa veda partisi yapan Subaşı'nın partisi, aboneler tarafından beğenilmezken bakın, Subaşı sadece abonelere özel olan içerikleri paylaştığı için sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engellemişti. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da çift düğün hazırlıklarına devam ediyor. Hem Şeyma Subaşı'nın düğüne çağıracağı 15 kişi hem de düğüne dair tüm detaylar belli oldu.

19.04.2023 07:53 - Son Güncelleme: 19.04.2023 07:53
Şeyma Subaşı’nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu! 2 gün sürecek düğüne sevgilisi Meedo 235 kişi çağırdı işte tüm detaylar

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, büyük bir ekiple son hazırlıklarını yapıyor. Düğüne dair merak edilen tüm detaylar ortaya çıkmaya başladı. Tabi Şeyma Subaşı'nın düğüne davet ettiği 15 kişi de...

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Şeyma Subaşı’nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu! 2 gün sürecek düğüne sevgilisi Meedo 235 kişi çağırdı işte tüm detaylar

Bülent Cankurt köşesinde Subaşı'nın düğüne yer verdi. İşte Cankurt'un köşesindeki detaylar...

Şeyma Subaşı’nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu! 2 gün sürecek düğüne sevgilisi Meedo 235 kişi çağırdı işte tüm detaylar

Olayların kadını Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) Marakeş'te yapacakları düğünü herkes çok merak ediyor. Merakları gidereyim; Şeyma ile Meedo, 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacak.

Şeyma Subaşı’nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu! 2 gün sürecek düğüne sevgilisi Meedo 235 kişi çağırdı işte tüm detaylar

Düğünün startı, 5 Mayıs'ta saat 17.00'de kokteylle verilecek. Şeyma kokteyle gelinlikle katılacak. Ardından 01.00 kadar sürecek bir parti yapılacak.

Şeyma Subaşı’nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu! 2 gün sürecek düğüne sevgilisi Meedo 235 kişi çağırdı işte tüm detaylar

Düğüne, ertesi gün akşam düğün yemeğiyle devam edilecek. Şeyma, bu yemekte ikinci gelinliğini giyecek. 23.30'da başlayıp ucu açık olan after partiyle de düğün sona erecek.

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