Şeyma Subaşı’nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu! 2 gün sürecek düğüne sevgilisi Meedo 235 kişi çağırdı işte tüm detaylar

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, büyük bir ekiple son hazırlıklarını yapıyor. Düğüne dair merak edilen tüm detaylar ortaya çıkmaya başladı. Tabi Şeyma Subaşı'nın düğüne davet ettiği 15 kişi de...