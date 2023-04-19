Hazal Kaya ile Ceyda Düvenci küstü mü sosyal medyayı sallayan iddia! Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu o sözleri sonrası...
2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la hayatını birleştiren aynı yıl içerisinde oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda da kızı Leyla Süreyya'yı kucağına almıştı. Doğuma sayılı günler kala, yakın arkadaşı olduğu bilinen Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmuş ve "Türk dizisi izliyor musun?" sorusuna verdiği yanıtla fazlasıyla eleştirilmişti. İşte önceki gün ortaya atılan bir iddiaya göre Ceyda Düvenci ile Hazal Kaya'nın arası o program sonrası açıldı. Bakın neden.
19.04.2023 07:28 - Son Güncelleme: 19.04.2023 07:28
Önceki gün sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Hazal Kaya ile Ceyda Düvenci'nin arası açıldı. İşte o iddianın detayları...
Genco, Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum gibi efsane dizilerle yıldızı parlayan sevilen oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay'la hayatını birleştirmişti.