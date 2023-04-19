RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin "Ben Hadise'yim kahvaltı hazırlayamam daha neler" Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti dedikodusu bitmedi! Yediği kursağında kalmış

"Ben Hadise'yim kahvaltı hazırlayamam daha neler" Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti dedikodusu bitmedi! Yediği kursağında kalmış

Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Hadise ile evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Öte yandan Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları da günlerce konuşulmuştu. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. Çift aylar önce yollarını ayırdı ayırmasına ama haklarındaki iddiaların ardı arkası hala kesilmiyor.

19.04.2023 08:07 - Son Güncelleme: 19.04.2023 10:00
Ben Hadise’yim kahvaltı hazırlayamam daha neler Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti dedikodusu bitmedi! Yediği kursağında kalmış

Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti bitmesine ama arkasından iddialar, dedikodular bitmedi. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben Hadise’yim kahvaltı hazırlayamam daha neler Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti dedikodusu bitmedi! Yediği kursağında kalmış

Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.

Ben Hadise’yim kahvaltı hazırlayamam daha neler Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti dedikodusu bitmedi! Yediği kursağında kalmış

TEK CELSEDE BİTTİ!

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.

Ben Hadise’yim kahvaltı hazırlayamam daha neler Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti dedikodusu bitmedi! Yediği kursağında kalmış

Yaklaşık 14.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şarkının hikayesini paylaşan 37 yaşındaki popçu, sessiz feryadını, "Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım. Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim" sözleriyle ifade etti.

Ben Hadise’yim kahvaltı hazırlayamam daha neler Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti dedikodusu bitmedi! Yediği kursağında kalmış

"BAĞIRA ÇAĞIRA FERYAT ETMEK İSTEDİM"

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, şarkısını tanıtırken şu ifadeleri kullandı:

Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup, bağıra çağıra feryat etmek istedim. Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim. Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor

SON DAKİKA