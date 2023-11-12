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4 milyon dolarlık lüks villasına bakın! Seda Sayan’ın zevkle döşenmiş evi tam bir saray yavrusu! İşte Çağlar Ökten ile aşk yuvası...

4 milyon dolarlık lüks villasına bakın! Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, romantik paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sayan, şimdi ise zevkle döşenmiş lüks villasıyla gündem oldu. Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aşk yuvaları için "Tam bir saray yavrusu" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 14:02 Güncelleme 12 Kasım 2023, 14:12
4 milyon dolarlık lüks villasına bakın! Seda Sayan’ın zevkle döşenmiş evi tam bir saray yavrusu! İşte Çağlar Ökten ile aşk yuvası... 1

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu.

4 milyon dolarlık lüks villasına bakın! Seda Sayan’ın zevkle döşenmiş evi tam bir saray yavrusu! İşte Çağlar Ökten ile aşk yuvası... 2

Mutlu evliliklerine tam gaz devam eden ünlü çift, sosyal medyada yayınladıkları romantik pozlarıyla adlarından sık sık bahsettirdi.

4 milyon dolarlık lüks villasına bakın! Seda Sayan’ın zevkle döşenmiş evi tam bir saray yavrusu! İşte Çağlar Ökten ile aşk yuvası... 3

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Seda Sayan bu defa 4 milyon dolarlık villasıyla sosyal medyayı salladı.

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