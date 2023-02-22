Demet Akalın ağzını bir açtı pir açtı yaylım ateşine tuttu: "Allah belanızı versin ellerini keseceksin ellerini" Sinirden nevri döndü
Deprem felaketinin başından bu yana en çok hassasiyet gösteren isimlerinde başında Demet Akalın geliyor. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin 260'ıncı saatinde Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman, tüm Türkiye'yi sevince boğmuştu. İlk günden bu yana deprem bölgesine yardım yapan Demet Akalın, Osman'ın tüm eğitim masraflarını üstlendiğini açıklamıştı... Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla farkındalık yaratan Demet Akalın bu kez sinirden küplere bindi. Bakın neden.
22.02.2023 09:47 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:48
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kahramanmaraş depremi sonrası gördüğü bir habere ateş püskürdü. İşte haberin detayları...
Deprem bölgesindeki depremzedelere ilk günden beri yardımlarda bulunan Demet Akalın, Hatay'da bir binanın enkazından depremin 260'ıncı saatinde sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'ın tüm eğitim masraflarını üstlendiğini duyurmuştu.