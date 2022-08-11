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Haberler Magazin Şeyma Subaşı’na şoke eden ‘metres’ yorumu! Ağıza alınmayacak o sözler çileden çıkardı! O kadınları bir bir tespit ettirip...

Şeyma Subaşı’na şoke eden ‘metres’ yorumu! Ağıza alınmayacak o sözler çileden çıkardı! O kadınları bir bir tespit ettirip...

Acun Ilıcalı'yla boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ancak bu ilişkisi de kısa süren Şeyma Subaşı, aradığı aşkı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'de bulmuştu. Ancak ikili nikah masasına oturmaya hazırlanırken yollarını ayırmıştı. Sürpriz bir kararla ilişkilerine bir şans daha veren ikili şu an Göcek'te tatil yaparken Şeyma Subaşı cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Şeyma Subaşı, kendisine yönelik ağır hakaret ve paylaşımlar yapan kullanıcıların tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Subaşı'na "Avrupalı o... parası olanın metresi" gibi ağır hakaretler yağdıran sosyal medya hesaplarının 5 kadın kullanıcı tarafından yönetildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

11.08.2022 18:50 - Son Güncelleme: 11.08.2022 18:55
Şeyma Subaşı’na şoke eden ‘metres’ yorumu! Ağıza alınmayacak o sözler çileden çıkardı! O kadınları bir bir tespit ettirip...

Sosyal medyada fenomen hale gelen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ancak ikilinin ilişkisi ayrılıkla sonuçlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’na şoke eden ‘metres’ yorumu! Ağıza alınmayacak o sözler çileden çıkardı! O kadınları bir bir tespit ettirip...

Subaşı daha sonra ise gönlünü 'Meedo' diye seslendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'ye kaptırdı. Ancak ikili nikah masasına oturmaya hazırlanırken yollarını ayırdı.

Şeyma Subaşı’na şoke eden ‘metres’ yorumu! Ağıza alınmayacak o sözler çileden çıkardı! O kadınları bir bir tespit ettirip...

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"
Daha önce de ayrılıp, barışan çiftten Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" açıklamasını yaptı.

Şeyma Subaşı’na şoke eden ‘metres’ yorumu! Ağıza alınmayacak o sözler çileden çıkardı! O kadınları bir bir tespit ettirip...

BARIŞMA TATİLİ
Geçtiğimiz günlerde çiftin yeniden barıştığı hatta Paris'te tatil yaptığına ilişkin haberler basına yansırken gerçek ortaya çıktı. Subaşı ile Alsaloussi, ilişkilerine yeni bir şans verdi.

Şeyma Subaşı’na şoke eden ‘metres’ yorumu! Ağıza alınmayacak o sözler çileden çıkardı! O kadınları bir bir tespit ettirip...

ŞEYMA MAHKEMEYE KOŞTU
Şimdilerde Göcek'te tatil yağan ikiliden Şeyma Subaşı cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

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