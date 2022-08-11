Şeyma Subaşı’na şoke eden ‘metres’ yorumu! Ağıza alınmayacak o sözler çileden çıkardı! O kadınları bir bir tespit ettirip...

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Daha önce de ayrılıp, barışan çiftten Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" açıklamasını yaptı.