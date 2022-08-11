Şeyma Subaşı’na şoke eden ‘metres’ yorumu! Ağıza alınmayacak o sözler çileden çıkardı! O kadınları bir bir tespit ettirip...
Acun Ilıcalı'yla boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ancak bu ilişkisi de kısa süren Şeyma Subaşı, aradığı aşkı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'de bulmuştu. Ancak ikili nikah masasına oturmaya hazırlanırken yollarını ayırmıştı. Sürpriz bir kararla ilişkilerine bir şans daha veren ikili şu an Göcek'te tatil yaparken Şeyma Subaşı cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Şeyma Subaşı, kendisine yönelik ağır hakaret ve paylaşımlar yapan kullanıcıların tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Subaşı'na "Avrupalı o... parası olanın metresi" gibi ağır hakaretler yağdıran sosyal medya hesaplarının 5 kadın kullanıcı tarafından yönetildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
11.08.2022 18:50 - Son Güncelleme: 11.08.2022 18:55
Sosyal medyada fenomen hale gelen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ancak ikilinin ilişkisi ayrılıkla sonuçlandı.
Subaşı daha sonra ise gönlünü 'Meedo' diye seslendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'ye kaptırdı. Ancak ikili nikah masasına oturmaya hazırlanırken yollarını ayırdı.
ŞEYMA MAHKEMEYE KOŞTU
Şimdilerde Göcek'te tatil yağan ikiliden Şeyma Subaşı cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.