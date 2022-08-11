Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk’ün son haline bakın! 81 yaşındaki Bedia Akartürk pılını pırtını toplayıp...
Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk'ün son haline bakın! Zahidem, Bir Çift Turna Gördüm, Nar Ağacı gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Bedia Akartürk, bir festivalde sahne aldı. Son haliyle dikkat çeken 81 yaşındaki sanatçı, hayatındaki radikal değişikliği de açıkladı. Şehir kalabalığını bırakıp köy hayatına geçiş yaptığını dile getiren Akartürk, herkesi şaşkına çevirdi. İşte Bedia Akartürk'ün son hali ve yeni adresi...
11.08.2022 19:36 - Son Güncelleme: 11.08.2022 19:36
Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk, konser verdiği bir festivalde ortaya çıktı ve son haliyle dikkat çekerken hayatıyla ilgili aldığı radikal kararı açıkladı.
Hürriyet'in haberine göre; Bedia Akartürk, Aydın Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Kültür-Sanat ve Taze İncir Festivali'nde konser verdi.