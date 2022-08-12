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Haberler Magazin 351 bin takipçili Karan'dan edalı pozlar! Fahriye Evcen oğlunu da yanına aldı sosyal medyadan paylaştı! Burak Özçivit'i terk ettiği iddia ediliyordu!

351 bin takipçili Karan'dan edalı pozlar! Fahriye Evcen oğlunu da yanına aldı sosyal medyadan paylaştı! Burak Özçivit'i terk ettiği iddia ediliyordu!

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin ayrılacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evliliklerinde kriz yaşandığı konuşulurken Özçivit sosyal medya hesabından eşi ile bir fotoğrafını paylaşarak 'Bizi rahat bırakın artık' notunu düştü. Boşanacakları iddialarına net yanıt veren çiftten yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. 3 yaşındaki minik Karan annesiyle oynamalara doyamadı. İşte Fahriye Evcen ve oğlundan yeni fotoğraflar...

12.08.2022 15:41 - Son Güncelleme: 12.08.2022 15:41
Fahriye Evcen oğlunu da yanına aldı sosyal medyadan paylaştı! Burak Özçivit’i terk ettiği iddia ediliyordu! 351 bin takipçili Karan’dan edalı pozlar

2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden üçüncü kez uyarlanan Çalıkuşu dizisinde birlikte başrol oynayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşk yaşamaya başlamıştı.

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Fahriye Evcen oğlunu da yanına aldı sosyal medyadan paylaştı! Burak Özçivit’i terk ettiği iddia ediliyordu! 351 bin takipçili Karan’dan edalı pozlar

İlişkilerini 2017'de nikah masasına taşıyan çift şimdilerde 2. çocuk heyecanı yaşıyor.

Fahriye Evcen oğlunu da yanına aldı sosyal medyadan paylaştı! Burak Özçivit’i terk ettiği iddia ediliyordu! 351 bin takipçili Karan’dan edalı pozlar

Evcen'in oğlu Karan için açtırdığı İnstagram hesabını şuanda tam 351 bin kişi takip ediyor.

Fahriye Evcen oğlunu da yanına aldı sosyal medyadan paylaştı! Burak Özçivit’i terk ettiği iddia ediliyordu! 351 bin takipçili Karan’dan edalı pozlar

Ailece tatile çıkan ünlü çift hakkında son olarak ayrıldıkları yönünde iddia ortaya atılmıştı.

Fahriye Evcen oğlunu da yanına aldı sosyal medyadan paylaştı! Burak Özçivit’i terk ettiği iddia ediliyordu! 351 bin takipçili Karan’dan edalı pozlar

Söylentilere göre; kayınvalidesi ile gerilim yaşayan Evcen, ardından da Burak Özçivit ile tartıştı ve evi terk etti.

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