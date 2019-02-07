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Şeyma Subaşı'dan velayet açıklaması geldi! Kızının velayetini eski eşi Acun ılıcalı'ya veren Subaşı...

Şeyma Subaşı, çok sık seyahate gittiği gerekçesiyle kızı Melisa'ya bakamayacağını bildirerek velayetin Acun Ilıcalı'ya verilmesini istedi. Geçtiğimiz Kasım ayının sonlarında boşanan Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı çiftinin velayet mahkemesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Gezmek için kızının velayetini istemeyen Şeyma Subaşı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın velayet açıklaması...

07.02.2019 13:20 - Son Güncelleme: 07.02.2019 13:31
Şeyma Subaşı'dan velayet açıklaması geldi! Rahat gezebilmek için kızını eski eşi Acun ılıcalı'ya veren Subaşı...

ŞEYMA SUBAŞI KIZININ VELAYETİNİ ACUN ILICALI'YA DEVRETTİ!

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı geçtiğimiz Kasım ayında 1 yıllık evliliklerini sonlandırdılar. Sık sık gezmeyi ve eğlenmeyi seven Şeyma Subaşı'dan bugün şaşırtan hamle geldi. Subaşı, kızı Melisa'nın velayetini istemedi.

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Şeyma Subaşı'dan velayet açıklaması geldi! Rahat gezebilmek için kızını eski eşi Acun ılıcalı'ya veren Subaşı...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 2017 yılın Eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturmuştu. Çift bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Şeyma Subaşı'dan velayet açıklaması geldi! Rahat gezebilmek için kızını eski eşi Acun ılıcalı'ya veren Subaşı...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ortak bir kararla kızları Melisa Ilıcalı'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için girişimde bulundu. İkili kızlarının velayeti için mahkemeye başvurdu.

Şeyma Subaşı'dan velayet açıklaması geldi! Rahat gezebilmek için kızını eski eşi Acun ılıcalı'ya veren Subaşı...

"ÇOK GEZİYORUM BAKAMAM"

Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti; Şeyma Subaşı'nın seyahatlarinin yoğunluğu nedeniyle mahkemeye başvurarak, kızları Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesini talep etti. Mahkeme ise bu talebi onaylayarak, velayeti Ilıcalı'ya verdi.

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Şeyma Subaşı'dan velayet açıklaması geldi! Rahat gezebilmek için kızını eski eşi Acun ılıcalı'ya veren Subaşı...

Şeyma Subaşı, velayet konusu hakkında Instagram hesabından açıklamada bulundu. İşte Subaşı'nın velayet açıklaması...

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