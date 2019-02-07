Şeyma Subaşı'dan velayet açıklaması geldi! Kızının velayetini eski eşi Acun ılıcalı'ya veren Subaşı...
Şeyma Subaşı, çok sık seyahate gittiği gerekçesiyle kızı Melisa'ya bakamayacağını bildirerek velayetin Acun Ilıcalı'ya verilmesini istedi. Geçtiğimiz Kasım ayının sonlarında boşanan Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı çiftinin velayet mahkemesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Gezmek için kızının velayetini istemeyen Şeyma Subaşı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın velayet açıklaması...
07.02.2019 13:20 - Son Güncelleme: 07.02.2019 13:31
ŞEYMA SUBAŞI KIZININ VELAYETİNİ ACUN ILICALI'YA DEVRETTİ!
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı geçtiğimiz Kasım ayında 1 yıllık evliliklerini sonlandırdılar. Sık sık gezmeyi ve eğlenmeyi seven Şeyma Subaşı'dan bugün şaşırtan hamle geldi. Subaşı, kızı Melisa'nın velayetini istemedi.
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