Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'a yaklaşamayacak! 6 ay uzaklaştırma ve...

SİLAHLARINI TESLİM EDECEK

"Konuta, iş yerine ve okula yaklaşmaması, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına yönelik haller dışında çocuklarına yaklaşmaması, korunan kişinin şahsi eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahları polise teslim etmesi."



