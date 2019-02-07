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Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'a yaklaşamayacak! 6 ay uzaklaştırma ve...

Oyuncu Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Şaşmaz'ın boşanacakları haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Önce Necati Şaşmaz'ın, Nagehan Şaşmaz'dan tazminat olarak 10 milyon TL istemesi, ardından karşı dava açan Nagehan Şaşmaz'ın iddiları derken, çiftin olay yaratan boşanması hakkında mahkeme yeni bir karar daha aldı.

07.02.2019 11:10 - Son Güncelleme: 07.02.2019 11:26
Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'a yaklaşamayacak! 6 ay uzaklaştırma ve...

Oyuncu Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz arasında sular durulmuyor. Birbirlerine karşılıklı olarak boşanma davası açan Şaşmaz çifti hakkında yeni bir karar alındı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, Nagehan Şaşmaz'ın verdiği dilekçede Necati Şaşmaz'ın şiddet uyguladığı, şiddet ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunduğu ileri sürüldü.

Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'a yaklaşamayacak! 6 ay uzaklaştırma ve...

NAGEHAN ŞAŞMAZ KORUMA ALTINA ALINDI

Mahkeme, Nagehan Şaşmaz'ın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun gereği istediği tedbir kararını kabul etti. Mahkeme şiddet mağduru Nagehan Şaşmaz'ın koruma altına alınmasına karar verdi.

Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'a yaklaşamayacak! 6 ay uzaklaştırma ve...

ALINAN TEDBİRLER SADECE BUNUNLA SINIRLI DEĞİL

Necati Şaşmaz'ın 6 ay süreyle Nagehan Şaşmaz'a yönelik olarak şiddettehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar veren mahkeme eşinin bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme şu tedbirleri koydu:
Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'a yaklaşamayacak! 6 ay uzaklaştırma ve...

SİLAHLARINI TESLİM EDECEK

"Konuta, iş yerine ve okula yaklaşmaması, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına yönelik haller dışında çocuklarına yaklaşmaması, korunan kişinin şahsi eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahları polise teslim etmesi."

Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'a yaklaşamayacak! 6 ay uzaklaştırma ve...

ZORLAMA HAPİS

Mahkeme tedbir kararına uymadığı takdirde Necati Şaşmaz hakkında 3 ile 10 gün arasında zorlama hapsi verileceği şeklinde de uyarıda bulundu.

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