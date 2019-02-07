Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'a yaklaşamayacak! 6 ay uzaklaştırma ve...
Oyuncu Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Şaşmaz'ın boşanacakları haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Önce Necati Şaşmaz'ın, Nagehan Şaşmaz'dan tazminat olarak 10 milyon TL istemesi, ardından karşı dava açan Nagehan Şaşmaz'ın iddiları derken, çiftin olay yaratan boşanması hakkında mahkeme yeni bir karar daha aldı.
Oyuncu Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz arasında sular durulmuyor. Birbirlerine karşılıklı olarak boşanma davası açan Şaşmaz çifti hakkında yeni bir karar alındı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, Nagehan Şaşmaz'ın verdiği dilekçede Necati Şaşmaz'ın şiddet uyguladığı, şiddet ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunduğu ileri sürüldü.
ALINAN TEDBİRLER SADECE BUNUNLA SINIRLI DEĞİL
SİLAHLARINI TESLİM EDECEK
"Konuta, iş yerine ve okula yaklaşmaması, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına yönelik haller dışında çocuklarına yaklaşmaması, korunan kişinin şahsi eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahları polise teslim etmesi."