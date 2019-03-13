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Şeyma Subaşı'dan manidar paylaşım! Instagram hesabından yayınladı...

Kısa süre önce Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı Maldivler'de tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından da bol bol paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın son olarak paylaştığı bir video oldukça manidar bulundu. Şeyma Subaşı videoya "Hayatımı dengeye sokmaya çalışırken ben... Aslında bu kadar kötü değilim..." notunu düştü. İşte Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan yaptığı o manidar paylaşım...

13.03.2019 22:26 - Son Güncelleme: 13.03.2019 22:45
Şeyma Subaşı'dan manidar paylaşım! Instagram hesabından yayınladı...

Şeyma Subaşı Maldivler'de tatil yapıyor.

Şeyma Subaşı'dan manidar paylaşım! Instagram hesabından yayınladı...

Sosyal medya hesabından da bol bol paylaşım yapıyor.

Şeyma Subaşı'dan manidar paylaşım! Instagram hesabından yayınladı...

Taşınma telaşını geri bırakan Şeyma Subaşı, soluğu Maldivler'de aldı.

Şeyma Subaşı'dan manidar paylaşım! Instagram hesabından yayınladı...

Sosyal medya hesabından da bol bol fotoğraf paylaştı.

Şeyma Subaşı'dan manidar paylaşım! Instagram hesabından yayınladı...

Son olarak Subaşı, Hindistan cevizini başının üzerine koyarak düşürmeden yürümeye çalıştığı bir videoyu paylaştı.

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