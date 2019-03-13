Şeyma Subaşı'dan manidar paylaşım! Instagram hesabından yayınladı...

Kısa süre önce Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı Maldivler'de tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından da bol bol paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın son olarak paylaştığı bir video oldukça manidar bulundu. Şeyma Subaşı videoya "Hayatımı dengeye sokmaya çalışırken ben... Aslında bu kadar kötü değilim..." notunu düştü. İşte Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan yaptığı o manidar paylaşım...

13.03.2019 22:26 - Son Güncelleme: 13.03.2019 22:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





