Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan tercih!
Ünlü isimler oynadıkları diziler kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oluyor! Son olarak Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı seçimle gündeme oturdu! Kıvanç Tatlıtuğ'un otomobil tercihi hayranları tarafından sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki Çarpışma'nın yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ tercihini hangi otomobilden yana yaptı? İşte ünlülerin otomobilleri...
14.03.2019 02:16
- Son Güncelleme: 14.03.2019 02:29
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