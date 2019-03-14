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Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan tercih!

Ünlü isimler oynadıkları diziler kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oluyor! Son olarak Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı seçimle gündeme oturdu! Kıvanç Tatlıtuğ'un otomobil tercihi hayranları tarafından sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki Çarpışma'nın yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ tercihini hangi otomobilden yana yaptı? İşte ünlülerin otomobilleri...

14.03.2019 02:16 - Son Güncelleme: 14.03.2019 02:29
Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan tercih!

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'un otomobili şaşırttı! Ünlü isimler yaptıkları iş kadar altlarında bulunan arabayla da gündeme gelmeyi başarıyor.

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan tercih!

İşte Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ başta olmak üzere ünlülerin otomobilleri...

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan tercih!

Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, kendini ödüllendirdi.

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan tercih!

Sahne başına 80 bin TL istediği iddia edilen Samyeli, garajına 400 bin TL değerindeki beyaz renk Mercedes C200 marka arabayı ekledi.

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan tercih!

Mustafa Ceceli

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