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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyhası Hilal Altınbilek’i bir de makyajsız görün! Ünlülerin makyajsız halleri

Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Yayınlandığı ilk bölümden beri reyting rekorları kırarak Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova, televizyon izleyicisi tarafından çok sevildi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in makyajsız halini görseydiniz tanıyabilir miydiniz? Başrollerini Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Vahide Perçim'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın izleme oranı giderek artıyor...

13.03.2019 22:18 - Son Güncelleme: 13.03.2019 22:22
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyhası Hilal Altınbilek’i bir de makyajsız görün! Ünlülerin makyajsız halleri

HANDE SUBAŞI

2005 Miss Turkey birincisi olduktan sonra oyunculuk alanında kariyerini geliştiren Hande Subaşı, makyaksız fotoğraf paylaşanlar kervanına katıldı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyhası Hilal Altınbilek’i bir de makyajsız görün! Ünlülerin makyajsız halleri

Subaşı, sıfır makyaj fotoğrafını "Sanki cildimin biraz ilgiye ihtiyacı var" notu ile paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyhası Hilal Altınbilek’i bir de makyajsız görün! Ünlülerin makyajsız halleri

EVA LONGORIA

Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle tanınan Eva Longoria sosyal medyadan makyajsız paylaşımda bulundu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyhası Hilal Altınbilek’i bir de makyajsız görün! Ünlülerin makyajsız halleri

43 yaşındaki yapımcı ve oyuncunun haziran ayında dünyaya getirdiği bebeğinin ayaklarını öptüğü karede makyajsız hali dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyhası Hilal Altınbilek’i bir de makyajsız görün! Ünlülerin makyajsız halleri

GAL GADOT

Yaz sezonunun gişe canavarı Wonder Woman ile şöhretini pekiştiren Gal Gadot önceki gün Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

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