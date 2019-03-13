Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyhası Hilal Altınbilek’i bir de makyajsız görün! Ünlülerin makyajsız halleri
Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Yayınlandığı ilk bölümden beri reyting rekorları kırarak Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova, televizyon izleyicisi tarafından çok sevildi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in makyajsız halini görseydiniz tanıyabilir miydiniz? Başrollerini Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Vahide Perçim'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın izleme oranı giderek artıyor...
13.03.2019 22:18
- Son Güncelleme: 13.03.2019 22:22
DİĞER GALERİLER