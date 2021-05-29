Hakkı Bulut'un sır gibi sakladığı kızı Nazlı bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı! O da babası gibi şarkıcı
Yılların eskitemediği sanatçılardan biri olan Hakkı Bulut uzun bir aradan sonra ekranlarda izleyicilerle buluştu. 62 yaşındaki sanatçı hem özel hayatını gizli tutuyor hem de sosyal medyayı aktif kullanmıyor. Yılların eskitemediği sanatçı, İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olunca merak edildi. Hakkında en çok şaşırtan detay kızı oldu. Meğer kızı Nazlı'nın sesi de en az babası kadar güzelmiş. İşte başta Hakkı Bulut olmak üzere ünlülerin çocukları.
HAKKI BULUT KİMDİR?
3 Şubat 1945'te Tunceli ili, Mazgirt ilçesi, Aktarla köyünde doğdu. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.