Hakkı Bulut'un sır gibi sakladığı kızı Nazlı bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı! O da babası gibi şarkıcı

Yılların eskitemediği sanatçılardan biri olan Hakkı Bulut uzun bir aradan sonra ekranlarda izleyicilerle buluştu. 62 yaşındaki sanatçı hem özel hayatını gizli tutuyor hem de sosyal medyayı aktif kullanmıyor. Yılların eskitemediği sanatçı, İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olunca merak edildi. Hakkında en çok şaşırtan detay kızı oldu. Meğer kızı Nazlı'nın sesi de en az babası kadar güzelmiş. İşte başta Hakkı Bulut olmak üzere ünlülerin çocukları.

29.05.2021 14:23 - Son Güncelleme: 29.05.2021 15:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





