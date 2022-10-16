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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı

Şeyma Subaşı'dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı

Şeyma Subaşı'dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı. Bir ayrılığ bir barıştığı Meedo ile Miami'de yaşamaya devam eden Şeyma Subaşı Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu olan o karede Şeyma Subaşı'nın yorumları sınırlandırdığı gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

16.10.2022 16:40 - Son Güncelleme: 16.10.2022 16:40
Şeyma Subaşı’dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı

Şeyma Subaşı'dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Meedo ve arkadaşları ile tatil yapan Şeyma Subaşı hamilelik iddiasıyla gündeme gelmişti.

Şeyma Subaşı’dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı

Miami'de eğlendiği anları takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı'nın belirginleşen karnı dikkat çekmişti.

Şeyma Subaşı’dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı

Şeyma Subaşı'nın karnındaki hafif şişlik görünüm "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirmişti.

Şeyma Subaşı’dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı

Bir küsüp bir barıştığı sevgilisi ile ilişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde yüzüğünü de geri takmıştı...

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