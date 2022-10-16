Şeyma Subaşı'dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı
Şeyma Subaşı'dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı. Bir ayrılığ bir barıştığı Meedo ile Miami'de yaşamaya devam eden Şeyma Subaşı Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu olan o karede Şeyma Subaşı'nın yorumları sınırlandırdığı gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...
16.10.2022 16:40 - Son Güncelleme: 16.10.2022 16:40
Şeyma Subaşı'dan duşta olay poz! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün eden Şeyma o karede yorumları da sınırlandırdı.
Miami'de eğlendiği anları takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı'nın belirginleşen karnı dikkat çekmişti.
Bir küsüp bir barıştığı sevgilisi ile ilişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde yüzüğünü de geri takmıştı...