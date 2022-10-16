Survivor'da yediği tokatla hafızalara kazınmıştı... Sahra Işık'tan eşi İdris Aybirdi'ye hayatının şoku! Romantik anlar beklerken boşanma...
Survivor'da yediği tokatla hafızalara kazınmıştı... Sahra Işık'tan eşi İdris Aybirdi'ye hayatının şoku! Romantik anlar beklerken boşanma davası ile karşı karşıya kalan iş insanı İdris Aybirdi neye uğradığını şaşırdı. Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da boy gösteren Sahra Işık, İdris Aybirdi ile 3 yıl önce evlenmişti. Geçen ay üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıkan ikiliden Aybirdi, Ulus'taki bir mekâna götürdüğü eşiyle romantik dakikalar yaşamayı beklerken boşanma davası gerçeğiyle şaşkına döndü.
16.10.2022 16:09 - Son Güncelleme: 16.10.2022 16:09
ROMANTİK ANLAR BEKLERKEN BOŞANMA DAVASIYLA KARŞILAŞTI
Survivor'da yediği tokatla hafızalara kazınmıştı... Sahra Işık'tan eşi İdris Aybirdi'ye hayatının şoku!
Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık 2019 Eylül ayında dünyaevine girmişti. Ünlü voleybolcu şoke eden bir haberle gündeme geldi.
3 yıl önce evlenen çift, geçen ay üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıktı. İdris Aybirdi, Ulus'taki bir mekâna götürdüğü eşiyle romantik dakikalar yaşamayı beklerken, hayatının şokunu yaşadı.