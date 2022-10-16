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Haberler Magazin Gönül Dağı'ndan ters köşe! Gülsim Ali sizlere ömür yıllarca aynı yastığa baş koymuşlardı! Taner'in Dilek hasreti bitti! 'Hoş Geldin Selma'

Gönül Dağı'ndan ters köşe! Gülsim Ali sizlere ömür yıllarca aynı yastığa baş koymuşlardı! Taner'in Dilek hasreti bitti! 'Hoş Geldin Selma'

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden Gönül Dağı yeni bölümleriyle çok konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezona Dilek'in ölümü damga vurmuştu. Yeni sezonda Taner'in hayatına kimi alacağı merak konusu olmuştu. Diziye dahil olan yeni oyuncunun Berk Atan'ın yeni partneri olacağı konuşuluyor. Herkes Gülsim Ali İlhan'ı bekliyordu. Ters köşe yapıldı. İşte yeni bölümden dikkat çeken sahneler...

16.10.2022 17:02 - Son Güncelleme: 16.10.2022 17:02
Gönül Dağı’ndan ters köşe! Gülsim Ali sizlere ömür yıllarca aynı yastığa baş koymuşlardı! Taner’in Dilek hasreti bitti! ’Hoş Geldin Selma’

Gönül Dağı 73. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam eden fenomen dizi Gönül Dağı, heyecan dolu bölümleri ile reytingleri sallıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönül Dağı’ndan ters köşe! Gülsim Ali sizlere ömür yıllarca aynı yastığa baş koymuşlardı! Taner’in Dilek hasreti bitti! ’Hoş Geldin Selma’

Son bölümde Zeki'nin ailesinin saldırganlığı ve tehditleri karşısında Kaya Ailesi bir arada olmaya karar verir.

Gönül Dağı’ndan ters köşe! Gülsim Ali sizlere ömür yıllarca aynı yastığa baş koymuşlardı! Taner’in Dilek hasreti bitti! ’Hoş Geldin Selma’

Veysel'in zor durumda kalmaması için hiç kimse karşılık vermeyecektir. Ancak Zeki'nin kardeşleri Ramazan'a büyük bir kötülük yapınca iki aile karşı karşıya gelir. Bu büyük kavga nasıl son bulacaktır?

Gönül Dağı’ndan ters köşe! Gülsim Ali sizlere ömür yıllarca aynı yastığa baş koymuşlardı! Taner’in Dilek hasreti bitti! ’Hoş Geldin Selma’

Ciritçi Abdullah, Divane'nin evladını bulur. Onun için şimdi karar zamanıdır. Hem Divane'ye hem de evladına bu sırrı söyleyebilecek midir?

Gönül Dağı’ndan ters köşe! Gülsim Ali sizlere ömür yıllarca aynı yastığa baş koymuşlardı! Taner’in Dilek hasreti bitti! ’Hoş Geldin Selma’

Atölyeleri dağılan amcaoğulları için işler zora girmiştir. Şili'deki müşterileri yapılan sözleşme gereği ürünlerini istemektedir. Amcaoğulları bu sıkıntılı durumu çözebilecekler midir?

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