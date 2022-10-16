Gönül Dağı'ndan ters köşe! Gülsim Ali sizlere ömür yıllarca aynı yastığa baş koymuşlardı! Taner'in Dilek hasreti bitti! 'Hoş Geldin Selma'
TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden Gönül Dağı yeni bölümleriyle çok konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezona Dilek'in ölümü damga vurmuştu. Yeni sezonda Taner'in hayatına kimi alacağı merak konusu olmuştu. Diziye dahil olan yeni oyuncunun Berk Atan'ın yeni partneri olacağı konuşuluyor. Herkes Gülsim Ali İlhan'ı bekliyordu. Ters köşe yapıldı. İşte yeni bölümden dikkat çeken sahneler...
16.10.2022 17:02 - Son Güncelleme: 16.10.2022 17:02
Gönül Dağı 73. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam eden fenomen dizi Gönül Dağı, heyecan dolu bölümleri ile reytingleri sallıyor.