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Gizem Karaca "Çok mu zor oranızı buranızı göstermemeniz" dedi içindekileri bir bir döktü! Hızını alamayan Gizem Karaca...

Tüm Türkiye bir anda depremde kaybettiklerinin yasını tutarken bir yandan da deprem bölgesindeki yaraları sarmak için dört bir koldan çalışıyor. Kimileri deprem bölgesine gidiyor kimileri de uzaktan destek oluyor. Deprem bölgesine giden isimlerden biri olan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Instagram hesabında yaptığı ve sitem ettiği paylaşım çok konuşuldu. İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı.

17.02.2023 12:46 - Son Güncelleme: 17.02.2023 12:46
Gizem Karaca Çok mu zor oranızı buranızı göstermemeniz dedi içindekileri bir bir döktü! Hızını alamayan Gizem Karaca...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca sosyal medyada isyan etti, magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gizem Karaca Çok mu zor oranızı buranızı göstermemeniz dedi içindekileri bir bir döktü! Hızını alamayan Gizem Karaca...

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremden 10 il etkilendi. Büyük yıkımın ve acı kayıpların aldığı bölgelere ünlü oyuncu Gizem Karaca da yardım ulaştırmaya çalışan ünlü isimlerden.

Gizem Karaca Çok mu zor oranızı buranızı göstermemeniz dedi içindekileri bir bir döktü! Hızını alamayan Gizem Karaca...

Afetzedeler için kolları sıvayan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından isyan etti.

Gizem Karaca Çok mu zor oranızı buranızı göstermemeniz dedi içindekileri bir bir döktü! Hızını alamayan Gizem Karaca...

Bazı insanların bu olay çok çabuk unutup normalleşme çabalarıyla ilgili kızgınlığını dile getirdi.

Gizem Karaca Çok mu zor oranızı buranızı göstermemeniz dedi içindekileri bir bir döktü! Hızını alamayan Gizem Karaca...

"Normalleşme ayağına bu kadar saçma bu kadar rahat hikayeler paylaşamazsınız ya" diyerek sitem eden Karaca şunları yazdı:

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