Gizem Karaca "Çok mu zor oranızı buranızı göstermemeniz" dedi içindekileri bir bir döktü! Hızını alamayan Gizem Karaca...
Tüm Türkiye bir anda depremde kaybettiklerinin yasını tutarken bir yandan da deprem bölgesindeki yaraları sarmak için dört bir koldan çalışıyor. Kimileri deprem bölgesine gidiyor kimileri de uzaktan destek oluyor. Deprem bölgesine giden isimlerden biri olan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Instagram hesabında yaptığı ve sitem ettiği paylaşım çok konuşuldu. İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı.
17.02.2023 12:46 - Son Güncelleme: 17.02.2023 12:46
Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremden 10 il etkilendi. Büyük yıkımın ve acı kayıpların aldığı bölgelere ünlü oyuncu Gizem Karaca da yardım ulaştırmaya çalışan ünlü isimlerden.