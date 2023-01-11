Şeyma Subaşı yine şovunu yaptı! Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi düğün öncesi paraya kıydı 15 bin TL'yi aştı: "Zamanı kıymetli"

Koleksiyonunda birbirinden değerli tam 5 saati olan Şeyma Subaşı'nın son hediyesi değerli taşlarla süslü ve değeri 60 bin dolar... Meedo'nun Şeyma'ya aldığı hediyelerin toplamı ise 15 bin TL'yi aştı. Gelin, saatleriyle gündem olan ünlülere bakalım...