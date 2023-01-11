Şeyma Subaşı yine şovunu yaptı! Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi düğün öncesi paraya kıydı 15 bin TL'yi aştı: "Zamanı kıymetli"
Şeyma Subaşı yine şovunu yaptı! Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi düğün öncesi paraya kıydı 15 bin TL'yi aştı. "Mayıs ayında evleneceğiz. Düğün yerini söylemeyeyim şimdi, ama Türkiye'de olmayacak düğünüm" diyen Şeyma Subaşı, tektaşından sonra saatini de göze soktu. Sosyal medyadan boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki saatin Mısırlı aşkı Meedo'nun hediyesi olduğu ortaya çıktı. Koleksiyonunda birbirinden değerli tam 5 saati olan Şeyma Subaşı'nın son hediyesi değerli taşlarla süslü ve değeri 60 bin dolar... Meedo'nun Şeyma'ya aldığı hediyelerin toplamı ise 15 bin TL'yi aştı.
11.01.2023 14:10 - Son Güncelleme: 11.01.2023 14:10
"ZAMANI KIYMETLİ"
Şeyma Subaşı yine şovunu yaptı! Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi düğün öncesi paraya kıydı 15 bin TL'yi aştı.
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğününe az bir süre kala Şeyma Subaşı tektaşını göze sokmuştu. Genç kadın bu kez de pahalı saatiyle gündemde.
Çiftin düğünü şüphesiz 2023'ün çok konuşulanları aasında yer alacak. Mayıs ayında niikah masasına oturacakları bilinen Şeyma Subaşı ile Meedo çifti sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Sosyal medyadan boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki saatin Mısırlı aşkı Meedo'nun hediyesi olduğu ortaya çıktı.