Yargı'nın Savcı Derya’sının kızı Mihran Ela'dan üzen haber! Caner Erkin ile Şükran Ovalı çifti apar topar hastaneye koştu
Yargı'nın Savcı Derya'sının kızı Mihran Ela'dan üzen haber! Caner Erkin ile Şükran Ovalı çifti apar topar hastaneye koştu. 2017 yılında Caner Erkin ile evlenen ve Mihran Ela Erkin adında bir kız çocuk dünyaya getiren Şükran Ovalı, zor günler geçirdi. Kızı Mihran Ela'nın ateşler içinde olduğunu gören Ovalı, İstanbul Altunizade'deki özel bir hastaneye gitti ve 2 gün boyunca kızıyla birlikte hastanede kaldı.
11.01.2023 13:37 - Son Güncelleme: 11.01.2023 13:42
Yargı'nın Savcı Derya'sının kızı Mihran Ela'dan üzen haber! Caner Erkin ile Şükran Ovalı çifti apar topar hastaneye koştu.
Uygulanan tedavi sonrasında küçük Mihran Ela Erkin iyileşip sağlığına kavuştu. İşte Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın kızı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...