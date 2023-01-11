İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in kızı çıka çıka bakın kim çıktı! Yalçın paylaştı görenler o olduğuna inanamadı
İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı; Kakılmış, Sürahi Hanım, Alican gibi tiplemelerle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey şimdilerde ekranlardan elini eteğini çekti çekmesin ama tiyatro sahnesinde kariyerlerine devam ediyorlar. Hatta kızları da onlara eşlik ediyor. Yalçın'ın kendisi gibi ünlü olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Yasemin Yalçın'ın bir dönem ortalığı kasıp kavuran kızı...
11.01.2023 15:18 - Son Güncelleme: 11.01.2023 15:18
90'lı yıllarda yayınlanan İnce İnce Yasemince programı ile 7'den 70'e herkesi kahkahaya boğan Yasemin Yalçın hayat verdiği karakterleriyle hafızalara kazınmıştı.
Yasemin Yalçın kendisi gibi tiyatrocu olan İlyas İlbey ile uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Sosyal medyada aktif olan Yasemin Yalçın, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Meslektaşı İlyas İlbey ile evli olan oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Yalçın'ın kendisi gibi ünlü olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı.