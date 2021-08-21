Şeyma Subaşı yeniden hamile mi bu fotoğraf kafaları karıştırdı! Sevgilisi Meedo gündeme gelmeyi iyi biliyor paylaşımı olay
Mohammed Alsaloussi adında şaibeli milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile şu sıralar Türkiye'de olan Subaşı, yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek. Meedo'sunu ailesi ile tanıştıran Şeyma Subaşı'nın düğün hazırlıklarına başladığı kulislerde dolaşırken, Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımı 'Şeyma Subaşı yeniden hamile mi?' sorularının sorulmasına neden oldu. Mısırlı iş insanının, Şeyma Subaşı'nın karnına elini koyduğu kare dikkat çekti. Söz konusu fotoğraf, 'hamilelik' söylentilerini yeniden gündeme getirdi.
21.08.2021 09:12
- Son Güncelleme: 21.08.2021 09:12
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, "İlişkiyi bitiren bendim" dediği, ancak kısa bir ayrılık sürecinden sonra barıştığı fenomen Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı: Seni bulduğum için şanslıyım aşkım... İkilinin verdiği poz, geçtiğimiz haftalarda çok konuşulan "hamilelik" konusunu yeniden gündeme getirdi.
Keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisi ile birlikte verdiği pozları yayınladı ve kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı.