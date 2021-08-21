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Şeyma Subaşı yeniden hamile mi bu fotoğraf kafaları karıştırdı! Sevgilisi Meedo gündeme gelmeyi iyi biliyor paylaşımı olay

Mohammed Alsaloussi adında şaibeli milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile şu sıralar Türkiye'de olan Subaşı, yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek. Meedo'sunu ailesi ile tanıştıran Şeyma Subaşı'nın düğün hazırlıklarına başladığı kulislerde dolaşırken, Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımı 'Şeyma Subaşı yeniden hamile mi?' sorularının sorulmasına neden oldu. Mısırlı iş insanının, Şeyma Subaşı'nın karnına elini koyduğu kare dikkat çekti. Söz konusu fotoğraf, 'hamilelik' söylentilerini yeniden gündeme getirdi.

21.08.2021 09:12 - Son Güncelleme: 21.08.2021 09:12
Şeyma Subaşı yeniden hamile mi bu fotoğraf kafaları karıştırdı! Sevgilisi Meedo gündeme gelmeyi iyi biliyor paylaşımı olay

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, "İlişkiyi bitiren bendim" dediği, ancak kısa bir ayrılık sürecinden sonra barıştığı fenomen Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı: Seni bulduğum için şanslıyım aşkım... İkilinin verdiği poz, geçtiğimiz haftalarda çok konuşulan "hamilelik" konusunu yeniden gündeme getirdi.

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Şeyma Subaşı yeniden hamile mi bu fotoğraf kafaları karıştırdı! Sevgilisi Meedo gündeme gelmeyi iyi biliyor paylaşımı olay

Olaylı ayrılıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile aralarındaki buzları eriten Şeyma Subaşı, üç aydır süren Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de almıştı. İkili, şimdilerde Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Şeyma Subaşı yeniden hamile mi bu fotoğraf kafaları karıştırdı! Sevgilisi Meedo gündeme gelmeyi iyi biliyor paylaşımı olay

Ayrılık döneminde Instagram hesabı açan ve yaklaşık 150 bin takipçiye ulaşan Mısırlı iş insanı, ilk paylaşımında 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni sevgilisine aşkını dile getirdi.

Şeyma Subaşı yeniden hamile mi bu fotoğraf kafaları karıştırdı! Sevgilisi Meedo gündeme gelmeyi iyi biliyor paylaşımı olay

"SENİ SEVİYORUM"
Alsaloussi, "Seni bulduğum için şanslıyım aşkım. Seninle dünyayı yeni bir şekilde deneyimlemeliyim. Bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte sevgi dolu bir hayata. Seni seviyorum" şeklinde romantik bir paylaşıma imza attı.

Şeyma Subaşı yeniden hamile mi bu fotoğraf kafaları karıştırdı! Sevgilisi Meedo gündeme gelmeyi iyi biliyor paylaşımı olay

Keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisi ile birlikte verdiği pozları yayınladı ve kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı.

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