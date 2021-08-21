Gonca Vuslateri sınırları zorladı! Deri sütyeniyle video çekti gören şaştı kaldı herkes Bahar Candan sandı iç çamaşırlı halleri...
Gonca Vuslateri sınırları zorladı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçen günlerde yaptığı sütyensiz paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cüretkar paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Vuslateri, son yayınladığı video ile yine çok konuşuldu. Hakkan Akkaya ile bir video çeken Vuslateri oldukça iddialı tarzıyla dikkat çekti. Öte yandan deri siyah sütyeni ile objektif karşısına geçen Vuslateri, "Harika bir kampanya çekimi daha" notunu düştüğü paylaşımında Bahar Candan'a benzetildi. Tarzıyla tepki çeken Vuslateri'nin yorumları sınırlandırması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı...
21.08.2021 01:20
- Son Güncelleme: 21.08.2021 01:26
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçen günlerde sütyensiz verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayarak gündem olmuştu.
Vuslateri, bu kez ise siyah deri sütyeni ile dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Vuslateri, Hakkan Akkaya ile çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınladı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Bahar Candan sandım" yorumlarında bulundu. Vuslateri'nin paylaşımında yorumları sınırlandırması da dikkatlerden kaçmadı.