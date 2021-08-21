Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun 'korksan da vazgeçme' dedi kasıp kavurdu! Demet Özdemir gerçeği şaşırtan yıldız...
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun önceki gün 'korksan da vazgeçme' notuyla yaptığı paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu.
21.08.2021 10:11
- Son Güncelleme: 21.08.2021 10:11
Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri. Son olarak Kırmızı Oda'da yer alan genç oyuncu şimdi ise Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosunda yerini aldı.
Sosyal medyada 1,5 milyonu aşkın takipçisiyle adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun sonra olarak bu karelerini 'korksan da vazgeçme' notuyla paylaştı.
16 yaşında olan genç oyuncu hakkındaki Demet Özdemir gerçeği görenleri şoke etti. Nedeni ise haberin devamında... İşte sizin için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...