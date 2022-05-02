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Haberler Magazin Şeyma Subaşı yaz modunu açtı bikinili pozunu Instagram'a saldı 'biz de evdeyiz' Mehmet Germiyanlıgil'le aşk iddiaları sonrası...

Şeyma Subaşı yaz modunu açtı bikinili pozunu Instagram'a saldı 'biz de evdeyiz' Mehmet Germiyanlıgil'le aşk iddiaları sonrası...

Şu sıralar Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılığı ve Mehmet Germiyanlıgil'le aşk iddialarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bikinili pozuyla yaz modunu açtı. Ibiza'ya giden Şeyma Subaşı, tatilinden sarı bikiniyle pozunu paylaştı sosyal medya yerinden oynadı. Öte yandan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına gelen yorumlar sonrası, yorumlar sınırlandırıldı.

02.05.2022 10:54 - Son Güncelleme: 02.05.2022 10:54
Şeyma Subaşı yaz modunu açtı bikinili pozunu Instagram’a saldı ’biz de evdeyiz’ Mehmet Germiyanlıgil’le aşk iddiaları sonrası...

Geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sonlandıran Şeyma Subaşı'nın adı bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu.

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Şeyma Subaşı yaz modunu açtı bikinili pozunu Instagram’a saldı ’biz de evdeyiz’ Mehmet Germiyanlıgil’le aşk iddiaları sonrası...

Birlikte yemeğe çıkan ikili aşk iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Şeyma Subaşı yaz modunu açtı bikinili pozunu Instagram’a saldı ’biz de evdeyiz’ Mehmet Germiyanlıgil’le aşk iddiaları sonrası...

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, Instagram hesabından Türk ünlüleri yakın takibe aldı.

Son olarak, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" paylaşımında bulunan Medoo, haftalar önce oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip yorum yaptı.

Şeyma Subaşı yaz modunu açtı bikinili pozunu Instagram’a saldı ’biz de evdeyiz’ Mehmet Germiyanlıgil’le aşk iddiaları sonrası...

Sonrasındada Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafa yaptı Meedo.

Şeyma Subaşı yaz modunu açtı bikinili pozunu Instagram’a saldı ’biz de evdeyiz’ Mehmet Germiyanlıgil’le aşk iddiaları sonrası...

Gündeme gelen bu yorumun ardından Şeyma Subaşı'dan karşı atak gecikmedi.

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