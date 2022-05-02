Şeyma Subaşı yaz modunu açtı bikinili pozunu Instagram’a saldı ’biz de evdeyiz’ Mehmet Germiyanlıgil’le aşk iddiaları sonrası...

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, Instagram hesabından Türk ünlüleri yakın takibe aldı.

Son olarak, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" paylaşımında bulunan Medoo, haftalar önce oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip yorum yaptı.