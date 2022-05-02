Şeyma Subaşı yaz modunu açtı bikinili pozunu Instagram'a saldı 'biz de evdeyiz' Mehmet Germiyanlıgil'le aşk iddiaları sonrası...
Şu sıralar Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılığı ve Mehmet Germiyanlıgil'le aşk iddialarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bikinili pozuyla yaz modunu açtı. Ibiza'ya giden Şeyma Subaşı, tatilinden sarı bikiniyle pozunu paylaştı sosyal medya yerinden oynadı. Öte yandan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına gelen yorumlar sonrası, yorumlar sınırlandırıldı.
02.05.2022 10:54 - Son Güncelleme: 02.05.2022 10:54
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, Instagram hesabından Türk ünlüleri yakın takibe aldı.
Son olarak, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" paylaşımında bulunan Medoo, haftalar önce oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip yorum yaptı.