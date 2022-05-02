Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe'yi görmeye gitmişti... Kenan açıkladı: "Daha çok babaya benziyor ama..."
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yi görmeye gitmişti... 2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çift geçen aylarda ise ikinci bebek müjdesini verdi. Aynı dönemlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in de hamile olduğu ortaya çıktı. Tatlıtuğ çifti, 15 Nisan'da Kurt Efe adını verdikleri bebeklerine kavuştu. Çiftin yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, soluğu hastanede aldı. Kenan, Kurt Efe'nin kime benzediği yönündeki sorulara ilk kez yanıt verdi.
02.05.2022 11:13 - Son Güncelleme: 02.05.2022 12:00
"DAHA ÇOK BABAYA BENZİYOR AMA..."
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yi görmeye gitmişti... Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin kime benzediğini açıkladı.
ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Ulus'ta bulunan spor salonundan çıkarken görüntülendi. İmirzalıoğlu, Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceğini söyledi.