Esra Erol sarmaş dolaş paylaştı! “Kankimle geziyoruz” diyen Esra’ya bakın ortalığı salladı! İlk yorum Hülya Kuran ile Hatice Şendil’den!
Esra Erol sarmaş dolaş paylaştı! ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Erol, minik oğlu Ömer Ali Özbir ile verdiği sarmaş dolaş pozları "Kankimle geziyoruz" takipçilerinin beğenisine sundu. Annesi ile benzerliğiyle dikkat çeken Ömer, sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Anne-oğul paylaşımına ilk yorum ise Hatice Şendil ile Hülya Kuran'dan geldi. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
17.05.2022 00:10 - Son Güncelleme: 17.05.2022 00:10
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, milyonların güvenini kazanarak gönüllere taht kurdu.
Başarılı kariyerinin yanı sıra Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de parmak ısırtan sunucu, hem işi hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Erol, minik oğlu Ömer Ali Özbir ile verdiği sarmaş dolaş pozları "Kankimle geziyoruz" takipçilerinin beğenisine sundu.