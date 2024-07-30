20’lik genç kızlar yanında hikaye! Ceylan’dan milyonluk teknesinde güneş banyosu! Beyaz bikinisini giyip...

Küçük Ceylan olarak hayatlarımıza giren Ceylan, kariyeri, özel hayatı, geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık yenilediği imajıyla yıllarca magazin manşetlerinde yer aldı. Ceylan son dönemlerde ise Bodrum'daki 500m2'lik villası ve milyonluk teknesiyle gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, lüks teknesinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Beyaz bikinisi ile kamera karşısına geçen Ceylan, teknede güneşlendiği anları kayıt altına alarak yayınladı. İşte o paylaşım...