Kimi 18 ay kimi bedelli yapmış: Ünlülerin askerlik fotoğrafları ortaya çıktı! Özcan Deniz, Kenan İmirzalıoğlu, Kemal Sunal, Mert Yazıcıoğlu...

Ekranlardan, sahnelerden ve stadyumlardan tanıdığımız, gönüllerimizde taht kuran ünlü isimler de tıpkı herkes gibi askeri üniformalarıyla vatani görevlerini yerine getirdiler. Kimi zaman zorlu eğitimlerde, kimi zaman nöbet başında, her daim gururla taşıdıkları bu üniforma altında verdikleri pozlar hafızalara kazındı. Biz de sizin için ünlü isimlerin o unutulmaz askerlik günlerinden kareleri bir araya getirdik.