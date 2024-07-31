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Kimi 18 ay kimi bedelli yapmış: Ünlülerin askerlik fotoğrafları ortaya çıktı! Özcan Deniz, Kenan İmirzalıoğlu, Kemal Sunal, Mert Yazıcıoğlu...

Ekranlardan, sahnelerden ve stadyumlardan tanıdığımız, gönüllerimizde taht kuran ünlü isimler de tıpkı herkes gibi askeri üniformalarıyla vatani görevlerini yerine getirdiler. Kimi zaman zorlu eğitimlerde, kimi zaman nöbet başında, her daim gururla taşıdıkları bu üniforma altında verdikleri pozlar hafızalara kazındı. Biz de sizin için ünlü isimlerin o unutulmaz askerlik günlerinden kareleri bir araya getirdik.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 11:11 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 11:11
Kimi 18 ay kimi bedelli yapmış: Ünlülerin askerlik fotoğrafları ortaya çıktı! Özcan Deniz, Kenan İmirzalıoğlu, Kemal Sunal, Mert Yazıcıoğlu... 1

Sinema, müzik ve televizyon dünyasının sevilen yüzleri de hayatlarının bir döneminde vatani görevlerini yerine getirmek için kameralardan uzak kaldılar. Peki, ekranlardan aşina olduğumuz ünlü isimler askerliklerini nerede yaptılar?

Kimi 18 ay kimi bedelli yapmış: Ünlülerin askerlik fotoğrafları ortaya çıktı! Özcan Deniz, Kenan İmirzalıoğlu, Kemal Sunal, Mert Yazıcıoğlu... 2

İşte, o merak edilen sorunun cevabı ve ünlü isimlerin unutulmayan askerlik fotoğrafları...

Kimi 18 ay kimi bedelli yapmış: Ünlülerin askerlik fotoğrafları ortaya çıktı! Özcan Deniz, Kenan İmirzalıoğlu, Kemal Sunal, Mert Yazıcıoğlu... 3

Kemal Sunal
Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın bugüne kadar bilinmeyen askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. Sunal'ı 1981 yılında Ankara Etimesgut'ta askerlik yaparken gösteren bu fotoğrf Facebook'ta paylaşıldı.

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