Zerrin Özer "Bıktım artık kuş beyinlilerden" dedi hastalığını açıkladı! Sır gibi sakladığını isyan ederek duyuran Zerrin "Defolup gitmek istiyorum"

"SAKIN ÇOK KIZMAYIN"

İlk plağı 'Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınlayan sanatçı, üç ay sonra ise "Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?" mesajı ile müziğe geri dönmüştü.