Zerrin Özer "Bıktım artık kuş beyinlilerden" dedi hastalığını açıkladı! Sır gibi sakladığını isyan ederek duyuran Zerrin "Defolup gitmek istiyorum"
Bir süre önce sosyal medya hesabında yaptığı "Müziği bırakıyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti Zerrin Özer. Bir paylaşım yaparak "Kendi irademle müziği bırakıyorum" diyen Özer sonrasında bu kararından vazgeçmişti. Son dönemde Instagram'ı oldukça aktif kullanan Özer bu kez "Bıktım artık beni yaftalamanızdan, bıktım kuş beyinlilerden" diyerek, sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı. İşte haberin detayları...
15.04.2023 09:18 - Son Güncelleme: 15.04.2023 09:18
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Zerrin Özer, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.