RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Zerrin Özer "Bıktım artık kuş beyinlilerden" dedi hastalığını açıkladı! Sır gibi sakladığını isyan ederek duyuran Zerrin "Defolup gitmek istiyorum"

Zerrin Özer "Bıktım artık kuş beyinlilerden" dedi hastalığını açıkladı! Sır gibi sakladığını isyan ederek duyuran Zerrin "Defolup gitmek istiyorum"

Bir süre önce sosyal medya hesabında yaptığı "Müziği bırakıyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti Zerrin Özer. Bir paylaşım yaparak "Kendi irademle müziği bırakıyorum" diyen Özer sonrasında bu kararından vazgeçmişti. Son dönemde Instagram'ı oldukça aktif kullanan Özer bu kez "Bıktım artık beni yaftalamanızdan, bıktım kuş beyinlilerden" diyerek, sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı. İşte haberin detayları...

15.04.2023 09:18 - Son Güncelleme: 15.04.2023 09:18
Zerrin Özer Bıktım artık kuş beyinlilerden dedi hastalığını açıkladı! Sır gibi sakladığını isyan ederek duyuran Zerrin Defolup gitmek istiyorum

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Zerrin Özer, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zerrin Özer Bıktım artık kuş beyinlilerden dedi hastalığını açıkladı! Sır gibi sakladığını isyan ederek duyuran Zerrin Defolup gitmek istiyorum

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bırakmıştı.

Zerrin Özer Bıktım artık kuş beyinlilerden dedi hastalığını açıkladı! Sır gibi sakladığını isyan ederek duyuran Zerrin Defolup gitmek istiyorum

Özer "Kıymetli dostlarım mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Zerrin Özer Bıktım artık kuş beyinlilerden dedi hastalığını açıkladı! Sır gibi sakladığını isyan ederek duyuran Zerrin Defolup gitmek istiyorum

"SAKIN ÇOK KIZMAYIN"
İlk plağı 'Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınlayan sanatçı, üç ay sonra ise "Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?" mesajı ile müziğe geri dönmüştü.

Zerrin Özer Bıktım artık kuş beyinlilerden dedi hastalığını açıkladı! Sır gibi sakladığını isyan ederek duyuran Zerrin Defolup gitmek istiyorum

Ani karar değişiklikleri dikkat çeken ünlü şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

SON DAKİKA