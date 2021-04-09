Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo Bali'de dudak dudağa havuzda... Bikinili pozlarını ihmal etmeyen Şeyma bunu da yaptı

Şeyma Subaşı tatil yerlerinden, dünyanın dört bir yanından fotoğraflarını paylaştıkça sosyal medyada onunla ilgili şaka içerikli birçok paylaşım da yapılmaya başlandı ve sonunda Şeyma Subaşı büyük bir popülarite yakalamayı başardı. Yakaladığı bu popülarite sonrasında bir de kendi ismi ile bir kitap çıkaran Şeyma Subaşı, gittiği yerlerin ve paylaştığı sosyal medya pozlarının dışında uzun zamandır aşk hayatıyla da gündeme geliyor.