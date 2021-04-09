Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo Bali'de dudak dudağa havuzda... Bikinili pozlarını ihmal etmeyen Şeyma bunu da yaptı
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hayatı Instagram'da geçen Şeyma Subaşı, Bali tatilinden paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevgilisi Mohammed Al Saloussi ve kızı Melisa'yla birlikte tatil yapan Şeyma Subaşı son olarak sevgilisiyle havuzda dudak dudağa fotoğraf paylaşınca sosyal medya karıştı.
Şeyma Subaşı Yıllar önce, o dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programına katılan ve orada Acun Ilıcalı ile tanışan Şeyma Subaşı, programın ardından Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlamış ve bu aşk evlilikle taçlanmıştı. İkilinin bu ilişkiden bir de kızları oldu ve bu aşamadan sonra Şeyma Subaşı'nın hayatı tamamen değişti.
Şeyma Subaşı tatil yerlerinden, dünyanın dört bir yanından fotoğraflarını paylaştıkça sosyal medyada onunla ilgili şaka içerikli birçok paylaşım da yapılmaya başlandı ve sonunda Şeyma Subaşı büyük bir popülarite yakalamayı başardı. Yakaladığı bu popülarite sonrasında bir de kendi ismi ile bir kitap çıkaran Şeyma Subaşı, gittiği yerlerin ve paylaştığı sosyal medya pozlarının dışında uzun zamandır aşk hayatıyla da gündeme geliyor.
İtalyan DJ sevgilisinden ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, ilişkilerinin ilk zamanlarında sevgilisinin yüzünü uzun bir süre saklamayı tercih etmişti. Gizemli bir adamla aşk yaşadığı düşünülen Şeyma Subaşı ardından paylaşımlarda bulunarak sevgilisini göstermişti. Artık sevgilisi ile cesur pozlarını dahi paylaşmaktan çekinmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta olay olan tişörtün ardından, en büyük hayallerinden birine kavuştu.