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Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu’ndan bomba itiraf! “Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil”

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'ndan bomba itiraf! Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, katıldığı bir YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski eşinin kendisini aldattığını itiraf eden oyuncu, "Bir erkeğin beni aldatması asla bir sorun değil" diyerek şaşkınlık yarattı.

09.04.2021 10:05 - Son Güncelleme: 09.04.2021 10:05
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu’ndan bomba itiraf! “Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil”

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, bir YouTube programına konuk oldu. Eski eşinin kendisini aldattığını açıklayan Dermancıoğlu, yaptığı açıklamalarla izleyicileri şoke etti.

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Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu’ndan bomba itiraf! “Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil”

Esra Dermancıoğlu, eski eşinin kendisini aldattığını belirterek şöyle konuştu: "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Birden, 'Bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun?' dedim."

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu’ndan bomba itiraf! “Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil”

"'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış…"

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu’ndan bomba itiraf! “Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil”

ŞOKE EDEN İTİRAF
Dermancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum"

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu’ndan bomba itiraf! “Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil”

"Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir"