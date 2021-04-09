Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu’ndan bomba itiraf! “Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil”

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'ndan bomba itiraf! Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, katıldığı bir YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski eşinin kendisini aldattığını itiraf eden oyuncu, "Bir erkeğin beni aldatması asla bir sorun değil" diyerek şaşkınlık yarattı.

09.04.2021 10:05 - Son Güncelleme: 09.04.2021 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





