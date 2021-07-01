Vav TV İzle

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var son sağlık durumu açıklandı! Ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğulmuştu...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. Demet Akalın sosyal medyadan Selçuk Tektaş için dua isterken, fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek de meslektaşı Alişan'dan kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

01.07.2021 14:52 - Son Güncelleme: 01.07.2021 14:52
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var son sağlık durumu açıklandı! Ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğulmuştu...

ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ'TAN HABER VAR!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu açıklandı! Ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğulmuştu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var son sağlık durumu açıklandı! Ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğulmuştu...

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş entübe edilmişti. Alişan, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt vermişti. Alişan'ın kardeşinin yoğun bakım tedavisi devam ederken Demet Akalın'dan bir paylaşım geldi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var son sağlık durumu açıklandı! Ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğulmuştu...

Akalın paylaşımında "Toplu duanın gücüne inanıyorum" diyerek dua istedi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var son sağlık durumu açıklandı! Ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğulmuştu...

Fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek, önceki gün meslektaşı Alişan'ı ve koronavirüse yakalandıktan sonra durumu kritik olan sanatçının kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var son sağlık durumu açıklandı! Ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğulmuştu...

"ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL HABERLER VAR"
Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söyledi.