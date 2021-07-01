Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var son sağlık durumu açıklandı! Ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğulmuştu...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. Demet Akalın sosyal medyadan Selçuk Tektaş için dua isterken, fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek de meslektaşı Alişan'dan kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

01.07.2021 14:52 - Son Güncelleme: 01.07.2021 14:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





