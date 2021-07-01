Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler kilit isimde! 'Ses kayıtlarını açıklarsam dostlukları biter' demişti Erbil resti çekti
Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler kilit isimde! 'Ses kayıtlarını açıklarsam dostlukları biter' demişti, Erbil Tolga Yüce'ye resti çekti! Önceki gün ortalığı ayağa kaldıran açıklamalara imza atan Tolga Yüce'nin ardından Mehmet Ali Erbil Bebek'te bir mekandan çıkış yaparken görüntülendi. Ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları sonrası Tolga Yüce'den gelecek olan yanıt merakla bekleniyor.
01.07.2021 13:01
- Son Güncelleme: 01.07.2021 13:01
Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında sular tam duruldu derken Tolga Yüce'nin Instagram'dan yaptığı açıklamalar önceki gün magazin gündemine bomba gibi düştü. Yüce'nin paylaşımlarının ardından Bebek'te görüntülenen Erbil, verdiği tepki ile adından söz ettirdi.
"ÖYLE BİRİNİ TANIMIYORUM"
Mehmet Ali Erbil, "Öyle birini tanımıyorum" diyerek Tolga Yüce'yi defterden sildi.
'AÇIKLARSAM DOSTLUKLARI KALMAZ'
Uzun süre gündemi meşgul eden Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil'in 'kirli geçmiş' tartışmasında polemiğin fitilini ateşleyen kilit isim Tolga Yüce'nin vereceği tepki merak ediliyor.
NELER OLDU?
Magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan- Mehmet Ali Erbil kavgasında Tolga Yüce açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.
İkilini orta yolu bulmasının ardından olayların başlangıcında ilk paylaşımı yapan Mehmet Ali Erbil'in yakın dostu oyuncu Tolga Yüce'den bomba bir itiraf geldi.