Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler kilit isimde! 'Ses kayıtlarını açıklarsam dostlukları biter' demişti Erbil resti çekti

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında sular tam duruldu derken Tolga Yüce'nin Instagram'dan yaptığı açıklamalar önceki gün magazin gündemine bomba gibi düştü. Yüce'nin paylaşımlarının ardından Bebek'te görüntülenen Erbil, verdiği tepki ile adından söz ettirdi.