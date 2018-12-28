Şeyma Subaşı Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülendi!

Şeyma Subaşı geçtiğimiz Kasım ayında Acun Ilıcalı ile 1 yıllık evliliğini ani bir kararla sonlandırmıştı. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanma nedeni olarak birden fazla iddia ortaya atılmıştı. Kızı Melisa ile Meksika'nın Tulum şehrinde tatil yapan Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülendi. Fransız DJ Guido Senia Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi mi? İşte magazin gündemine bomba gibi düşecek o fotoğraf...

28 Aralık 2018 Cuma, 16:14:12 Güncelleme: 17:09:18
Şeyma Subaşı Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülendi!

Şeyma Subaşı geçtiğimiz Kasım ayında 1 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.

Şeyma Subaşı Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülendi!

Boşanmanın ardından kızı Malisa'yı da alıp Miami'ye giden Subaşı bu kez rotayı Meksika'nın Tulum şehrine çevirdi.

Şeyma Subaşı Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülendi!

Kızı Melisa ile Meksika'nın Tulum şehrinde tatil yapan Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile birlikte görüntülendi. İkilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

İşte Şeyma Subaşı'nın Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi görüntüleri...

Şeyma Subaşı Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülendi!
Şeyma Subaşı Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülendi!
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