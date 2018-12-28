Şeyma Subaşı Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülendi!
Şeyma Subaşı geçtiğimiz Kasım ayında Acun Ilıcalı ile 1 yıllık evliliğini ani bir kararla sonlandırmıştı. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanma nedeni olarak birden fazla iddia ortaya atılmıştı. Kızı Melisa ile Meksika'nın Tulum şehrinde tatil yapan Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülendi. Fransız DJ Guido Senia Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi mi? İşte magazin gündemine bomba gibi düşecek o fotoğraf...
28 Aralık 2018 Cuma, 16:14:12 Güncelleme: 17:09:18
DİĞER GALERİLER