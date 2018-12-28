Aslı Enver ile Murat Boz nişanlanıyor mu? Aslı Enver ile Murat Boz'un burç uyumları nasıl?
Aslı Enver ile Murat Boz uzun ayrılık sonrası ilişkilerine ikinci şans vermeye karar vermişlerdi. Enver'in bu barışmayı kabul etme şartının evlilik olduğu iddia edilmişti. Murat Boz ile Aslı Enver arasındaki uyum kadar ne zaman evlenecekleri de merak konusu oldu. Geçen akşam yaşanan olaydan sonra 'Aslı Enver ile Murat Boz nişanlanıyor mu?' sorusu magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Murat Boz yakın zamanda Aslı Enver ile nişanlanacakları hakkındaki söylentiler için bakın ne tepki verdi...
ASLI ENVER - MURAT BOZ AŞKINDA SON DURUM!
Aslı Enver ile Murat Boz 2016 yılından bu yana birlikteliklerini sürdürüyorlar. Geçtiğimiz aylarda yaşadıkları ayrılıktan mutsuz olup ilişkilerine bir şans daha veren çiftin nasıl anlaştıkları merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam Murat boz'un Aslı Enver ile yakın zamanda nişanlanacağı yönündeki sorulara verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı. İşte Aslı Enver ile Murat Boz ilişkisinde durumlar...
Kenan İzmirzalıoğlu - İkizler erkeği yalnızlıktan hoşlanmadığı için mutlaka hayatında biri olur. Bekar olan, sevgilisi olmayan İkizler burcu erkeğine rastlamak neredeyse imkansız bir durum. Birlikte olduğu kadın, hareketli kendisi gibi değişken olmasını bekler. Aşık olmazsa eğer şıpsevdi olur aşık olduğunda ise aşırı derece kıskanç olur.
Sinem Kobal - Aslan kadını, aşk hayatında flört etmeyi oyun olarak görür ve erkekler üzerinde daima etkili olmayı düşünür. Aşık olduğu zaman sadık ve sevgilisine sahip çıkan bir partner olur. Gözü ondan başkasını görmez sevdiği için birçok şeyi gözünü kırmadan yapar.
Kerem Bursin - Yengeç burcu erkeği tüm burçlar arasında en romantik erkektir. Onunla birlikte olmayı başaran, ona aşık olan kadın kendini tebrik etmelidir. Aşık olduğu kişiye tüm romantizmi, mutluluğu, iltifatları ve özeni gösterir. Huzurlu bir yapıya sahiptir ve bu özelliği ile kadınları kendine çekmeyi başarır. Bir kadını etkilemek için fazla konuşmasına gerek kalmaz, hareketleri ile bunu zaten başarır.
Serenay Sarıkaya - İkizler kadını, çekici ve cazibeli olduğu için onu elde etmek isteyen pek çok kişi olur. İkizler burcu kadını bulmak oldukça zor olduğu gibi eğer ikizler kadını isterse o birliktelik olur. Aksi halde, hiçbir erkek kolaylıkla İkizler kadınına yaklaşamaz. Belirtmekte fayda var, İkizler burcu kadını paraya, aşktan daha fazla önem verir.
Fahriye Evcen - İkizler kadını, çekici ve cazibeli olduğu için onu elde etmek isteyen pek çok kişi olur. İkizler burcu kadını bulmak oldukça zor olduğu gibi eğer ikizler kadını isterse o birliktelik olur. Aksi halde, hiçbir erkek kolaylıkla İkizler kadınına yaklaşamaz. Belirtmekte fayda var, İkizler burcu kadını paraya, aşktan daha fazla önem verir.
Burak Özçivit - Oğlak burcu erkeği kendisine çeken, her konuda yanında yer alan, sözlerinin dışına çıkmayan, üzerinde otoritesini rahat kuracağı bir partnerle ilişki yaşamaya çalışır.
Gupse Özay - Aslan kadını, aşk hayatında flört etmeyi oyun olarak görür ve erkekler üzerinde daima etkili olmayı düşünür. Aşık olduğu zaman sadık ve sevgilisine sahip çıkan bir partner olur. Gözü ondan başkasını görmez sevdiği için birçok şeyi gözünü kırmadan yapar.
Barış Arduç -Terazi burcu erkeği son derece zevkli bir kişiliğe sahiptir. Güzel olan her şeyden hoşlanır. Hem kendisinin hem de karşısındaki insanın hislerine fazlaca değer verir. Yalandan nefret eder olabildiğince dürüst olmaya çalışır. Hoş, iyi niyetli ve kibar bir erkektir. Aşk hayatında verdiği sözleri yerine getirmeye çalışır. Kendisi nasıl davranıyorsa karşısındaki insandan da aynı davranışı bekler. Yumuşak ses tonlu, sakin Terazi erkeğinin his yönü oldukça kuvvetlidir. Partnerinden sürekli olarak tatlı sözler duymak ister.