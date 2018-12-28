Aslı Enver ile Murat Boz nişanlanıyor mu? Aslı Enver ile Murat Boz'un burç uyumları nasıl?

Kerem Bursin - Yengeç burcu erkeği tüm burçlar arasında en romantik erkektir. Onunla birlikte olmayı başaran, ona aşık olan kadın kendini tebrik etmelidir. Aşık olduğu kişiye tüm romantizmi, mutluluğu, iltifatları ve özeni gösterir. Huzurlu bir yapıya sahiptir ve bu özelliği ile kadınları kendine çekmeyi başarır. Bir kadını etkilemek için fazla konuşmasına gerek kalmaz, hareketleri ile bunu zaten başarır.



Serenay Sarıkaya - İkizler kadını, çekici ve cazibeli olduğu için onu elde etmek isteyen pek çok kişi olur. İkizler burcu kadını bulmak oldukça zor olduğu gibi eğer ikizler kadını isterse o birliktelik olur. Aksi halde, hiçbir erkek kolaylıkla İkizler kadınına yaklaşamaz. Belirtmekte fayda var, İkizler burcu kadını paraya, aşktan daha fazla önem verir.