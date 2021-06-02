Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu! Hamilelik iddialarına son noktayı koydu açıklaması olay oldu
Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu! Hamilelik iddialarına son noktayı koydu… Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenonemi Şeyma Subaşı, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda elini karnına koymasıyla iddiaları güçlendiren Subaşı, sessizliğini bozdu. İşte Şeyma Subaşı'nın hamilelik iddialarına son noktayı koyduğu o paylaşım…
02.06.2021 21:09
- Son Güncelleme: 02.06.2021 21:09
Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıklamıştı.
Düğün hazırlığı yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Subaşı'nın bir paylaşımında elini karnına koyması ise iddiaları güçlendirmişti. Uzun süre sessizliğini koruyan Subaşı'ndan konuyla ilgili açıklama yaptı.
Hamilelik haberleri karşısında sessizliğini bozan Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti.
HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT
Subaşı, "Bugün sağlıklı besleneyim... Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" ifadelerini kullandı.
Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bide yarın büyük parti düzenliyorum Ibiza'da evimizde. 1 gün hiç durmadan dans etmeyi düşünüyorum. Ah nasıl olacak ki hamile halimle dimi"