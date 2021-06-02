Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu! Hamilelik iddialarına son noktayı koydu açıklaması olay oldu

Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu! Hamilelik iddialarına son noktayı koydu… Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenonemi Şeyma Subaşı, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda elini karnına koymasıyla iddiaları güçlendiren Subaşı, sessizliğini bozdu. İşte Şeyma Subaşı'nın hamilelik iddialarına son noktayı koyduğu o paylaşım…

02.06.2021 21:09 - Son Güncelleme: 02.06.2021 21:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





