Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un kardeşini görenler gözlerine inanamadı! O da kendi gibi oyuncu çıktı...

Bir dönemin fenomen dizilerinden Kurtlar Vadisi'ne Memati karekteriyle damga vuran başarılı oyuncu Gürkan Uygun dizi bitmesine rağmen yıllardır konuşulmaya devam ediyor. Vadi'den sonra da birçok projede yer alan Uygun hayranları tarafından yine 'Memati' olarak anılıyor. Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun hakkındaki bir gerçek ise duyanları hayrete düşürdü. Gürkan Uygun'un kardeşinin de kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı. İşte Gürkan Uygun'un görünce inanamayacağınız o kardeşi....

02.06.2021 21:54 - Son Güncelleme: 02.06.2021 21:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





