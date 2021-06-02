Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşinden övgü yağdı! "Şefkatli, ilgili" diyen Fahriye Evcen iltifatları peş peşe sıraladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşinden övgü yağdı! Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, verdiği bir röportajda eşi hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Burak Özçivit ile evliliğini ve oğlu Karan'ı anlatan Evcen'in açıklamaları kısa süre içinde gündem oldu. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra uzun bir süre ekranlara veda eden ve geçtiğimiz günlerde bir reklam filmiyle setlere dönen Evcen, Özçivit için "Şefkatli, ilgili, hassas" ifadelerini kullandı. İşte Fahriye Evcen'in röportajından satır başları…

02.06.2021 20:35 - Son Güncelleme: 02.06.2021 20:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





