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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşinden övgü yağdı! "Şefkatli, ilgili" diyen Fahriye Evcen iltifatları peş peşe sıraladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşinden övgü yağdı! Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, verdiği bir röportajda eşi hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Burak Özçivit ile evliliğini ve oğlu Karan'ı anlatan Evcen'in açıklamaları kısa süre içinde gündem oldu. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra uzun bir süre ekranlara veda eden ve geçtiğimiz günlerde bir reklam filmiyle setlere dönen Evcen, Özçivit için "Şefkatli, ilgili, hassas" ifadelerini kullandı. İşte Fahriye Evcen'in röportajından satır başları…

02.06.2021 20:35 - Son Güncelleme: 02.06.2021 20:35
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşinden övgü yağdı! Şefkatli, ilgili diyen Fahriye Evcen iltifatları peş peşe sıraladı

Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşinden övgü yağdı! Şefkatli, ilgili diyen Fahriye Evcen iltifatları peş peşe sıraladı

Doğumdan sonra uzun bir süre ekranlara veda eden Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi için setlere döndü.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşinden övgü yağdı! Şefkatli, ilgili diyen Fahriye Evcen iltifatları peş peşe sıraladı

Uzun bir süredir ekranlarda yer almamasına rağmen sık sık adından söz ettiren Evcen, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşinden övgü yağdı! Şefkatli, ilgili diyen Fahriye Evcen iltifatları peş peşe sıraladı

Ünlü oyuncu, şimdi ise verdiği bir röportajla gündeme geldi. InStyle dergisine konuşan ünlü oyuncu, Burak Özçivit ile evliliğini ve oğlu Karan'ı anlattı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşinden övgü yağdı! Şefkatli, ilgili diyen Fahriye Evcen iltifatları peş peşe sıraladı

İşte Fahriye Evcen'in açıklamalarından dikkat çeken satır başları…