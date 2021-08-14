Şeyma Subaşı siyah bikinisiyle çimlerin üzerinden paylaştı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin paralarını saçmaya devam
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak ayrıldığı sevgilisiyle çok konuşuldu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcılık iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşmuştu. Tüm bunlara rağmen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo barıştı ve soluğu tatil için Bodrum'da aldı. Ailesinin katıldığı tekne tatilinden Şeyma Subaşı'nın paylaşımları peş peşe gelmeye devam ediyor.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkiye başlaması kadar, ilişkisini bitirmesi de çok konuşulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisinin mal varlıklarının sahte olduğu iddiaları gündemdeyken ayrılık kararı almıştı.
Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı ve uçakta samimi poz verdi. Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Şeyma Subaşı, son olarak çimlerin üzerinde verdiği bikinili karesini takipçileriyle paylaştı. Sürekli spor yapan ve yediklerine dikkat eden fenomenin fit hali dikkat çekti.
AİLECE TEKNE TATİLİ
Şeyma Subaşı annesi, babası, kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekne tatiline çıktı. Ünlü fenomenin ailesiyle çıktığı tatilden fotoğrafları da Instagram'dan paylaştı.