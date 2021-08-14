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Haberler Magazin Şeyma Subaşı siyah bikinisiyle çimlerin üzerinden paylaştı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin paralarını saçmaya devam

Şeyma Subaşı siyah bikinisiyle çimlerin üzerinden paylaştı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin paralarını saçmaya devam

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak ayrıldığı sevgilisiyle çok konuşuldu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcılık iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşmuştu. Tüm bunlara rağmen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo barıştı ve soluğu tatil için Bodrum'da aldı. Ailesinin katıldığı tekne tatilinden Şeyma Subaşı'nın paylaşımları peş peşe gelmeye devam ediyor.

14.08.2021 11:03 - Son Güncelleme: 14.08.2021 11:10
Şeyma Subaşı siyah bikinisiyle çimlerin üzerinden paylaştı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin paralarını saçmaya devam

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkiye başlaması kadar, ilişkisini bitirmesi de çok konuşulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisinin mal varlıklarının sahte olduğu iddiaları gündemdeyken ayrılık kararı almıştı.

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Şeyma Subaşı siyah bikinisiyle çimlerin üzerinden paylaştı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin paralarını saçmaya devam

Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı ve uçakta samimi poz verdi. Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şeyma Subaşı siyah bikinisiyle çimlerin üzerinden paylaştı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin paralarını saçmaya devam

Şeyma Subaşı, son olarak çimlerin üzerinde verdiği bikinili karesini takipçileriyle paylaştı. Sürekli spor yapan ve yediklerine dikkat eden fenomenin fit hali dikkat çekti.

Şeyma Subaşı siyah bikinisiyle çimlerin üzerinden paylaştı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin paralarını saçmaya devam

Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Subaşı, orman yangınlarının olduğu dönemde tatiline ve fotoğraflarına ara vermediği için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kimseyi umursamayan Subaşı tatilinden paylaşımlara devam ediyor.

Şeyma Subaşı siyah bikinisiyle çimlerin üzerinden paylaştı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin paralarını saçmaya devam

AİLECE TEKNE TATİLİ
Şeyma Subaşı annesi, babası, kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekne tatiline çıktı. Ünlü fenomenin ailesiyle çıktığı tatilden fotoğrafları da Instagram'dan paylaştı.

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