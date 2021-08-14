Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler dosta düşmana inat el ele! Gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da ne çare...
Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitmişti. Ünlü çiftten resmi bir açıklama gelmese de aşk yaşadıklarına kesin gözüyle bakılıyordu. Ve nihayet beklenen oldu. Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, İstanbul'da bir mekandan çıkarken sevgilisiyle el ele görüntülendi.
14.08.2021 11:10
- Son Güncelleme: 14.08.2021 11:11
Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıldır sürdürdüğü inişli çıkışlı hikayesine geçtiğimiz haftalarda son vermişti. Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, çok geçmeden gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.
YENİ SEVGİLİYLE GİZLİ MEKSİKA TATİLİ
Ayrılığın hemen arkasından Bodrum'da Mehmet Dinçerler ile oldukça samimi görüntülenen ünlü şarkıcı, bayram tatili için Meksika'ya gitmişti.
EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
Gazete Magazin'in haberine göre, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı görüntülendi.