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Haberler Magazin Gizem Karaca 'tescilli güzel' ünvanının hakkını verdi çiçekli bikinisiyle boy gösterdi! Tatil bitti etkisi bitmedi

Gizem Karaca 'tescilli güzel' ünvanının hakkını verdi çiçekli bikinisiyle boy gösterdi! Tatil bitti etkisi bitmedi

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, şimdilerde ekranlarda pek yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi'yle evlenen, yeni sezonda Alp Arslan dizisi kadrosunda yer alacak olan Gizem Karaca Ekmekçi'nin paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Düzgün fiziğini sergileyen ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı.

14.08.2021 10:59 - Son Güncelleme: 14.08.2021 11:10
Gizem Karaca ’tescilli güzel’ ünvanının hakkını verdi çiçekli bikinisiyle boy gösterdi! Tatil bitti etkisi bitmedi

Başarılı oyuncu Gizem Karaca, rol aldığı dizi bittikten sonra soluğu yaşadığı şehir İzmir'de almıştı. Yaz aylarını evinin havuzunda ve sahilde geçiren Gizem Karaca'nın tatil pozları nefes kesiyor.

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Gizem Karaca ’tescilli güzel’ ünvanının hakkını verdi çiçekli bikinisiyle boy gösterdi! Tatil bitti etkisi bitmedi

Güzel oyuncu, Kemal Ekmekçi'yle evlendikten sonra İzmir'e yerleşti.

Gizem Karaca ’tescilli güzel’ ünvanının hakkını verdi çiçekli bikinisiyle boy gösterdi! Tatil bitti etkisi bitmedi

Yaz aylarının gelmesiyle ünlü isimler sahillere akın etti.

Gizem Karaca ’tescilli güzel’ ünvanının hakkını verdi çiçekli bikinisiyle boy gösterdi! Tatil bitti etkisi bitmedi

Gizem Karaca bol bol tatil fotoğrafı paylaşan isimlerin başında geliyor.

Gizem Karaca ’tescilli güzel’ ünvanının hakkını verdi çiçekli bikinisiyle boy gösterdi! Tatil bitti etkisi bitmedi

Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gizem Karaca, çiçekli bikinisiyle poz verdi. Hayranları yıldızın fotoğrafına beğeni yağdırdı.

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