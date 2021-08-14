Gizem Karaca 'tescilli güzel' ünvanının hakkını verdi çiçekli bikinisiyle boy gösterdi! Tatil bitti etkisi bitmedi
2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, şimdilerde ekranlarda pek yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi'yle evlenen, yeni sezonda Alp Arslan dizisi kadrosunda yer alacak olan Gizem Karaca Ekmekçi'nin paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Düzgün fiziğini sergileyen ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı.
14.08.2021 10:59
- Son Güncelleme: 14.08.2021 11:10
Başarılı oyuncu Gizem Karaca, rol aldığı dizi bittikten sonra soluğu yaşadığı şehir İzmir'de almıştı. Yaz aylarını evinin havuzunda ve sahilde geçiren Gizem Karaca'nın tatil pozları nefes kesiyor.
Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gizem Karaca, çiçekli bikinisiyle poz verdi. Hayranları yıldızın fotoğrafına beğeni yağdırdı.