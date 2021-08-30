Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin önce kucağına çıktı sonra öpücüklere boğdu! Hiçbir şey olmamış gibi yüzüğü taktı

Mısır'da sevgilisiyle plajda öpüştüğü anları paylaşan Subaşı paylaşımına da "Egosu olmayan arkadaşlarımızla hayatımızın harika bir zamanını daha geçiriyoruz. Birbirimizden hiçbir şey beklemeden kendi mutluluğumuzun yaratıcısıyız… Allah'ın bize bahşettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki... Söylenecek çok şey var ama artık düşüncelerimi paylaşmamaya karar verdim… Bunları sadece kendime ve kimin gerçekten iyi niyetli olduğunu bildiğimiz kişilere saklamaya karar verdi" notunu ekledi.