Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin önce kucağına çıktı sonra öpücüklere boğdu! Hiçbir şey olmamış gibi yüzüğü taktı
Yapımcı Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel hayatıyla magazin gündeminin ilk sıralarından düşmeyen Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda önce bebeğini kaybetmiş ardından bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılmıştı. Ancak çiftin ayrılığı kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde Bodrum ve İstanbul'da tatil yapan çift, şimdi de Mısır'a gitti. Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından şimdilerde Mısır'da birlikte olduğu Mohammed Alsaloussi ile öpüştüğü anları paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra da gündemde kalan Şeyma Subaşı, uzun süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum ve İstanbul'da tatil yapan çift, şimdi de Mısır'a gitti.
Hayatının her anını sosyal medyada paylaşan Subaşı evlilik hazırlıkları yaparken sevgilisinden ayrılmış ve sevgilisi kendisi hakkında ilginç iddialarda bulunmuştu. Şeyma Subaşı o günleri unuttu ve yüzüğünü yeniden taktı.
Mısır'da sevgilisiyle plajda öpüştüğü anları paylaşan Subaşı paylaşımına da "Egosu olmayan arkadaşlarımızla hayatımızın harika bir zamanını daha geçiriyoruz. Birbirimizden hiçbir şey beklemeden kendi mutluluğumuzun yaratıcısıyız… Allah'ın bize bahşettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki... Söylenecek çok şey var ama artık düşüncelerimi paylaşmamaya karar verdim… Bunları sadece kendime ve kimin gerçekten iyi niyetli olduğunu bildiğimiz kişilere saklamaya karar verdi" notunu ekledi.