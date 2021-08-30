Demet Şener ve yeni sevgilisi kaçmaya çalıştı ama olmadı! Yeni aşıklar romantik gecede yakalandı işte aşkın en net karesi
Demet Şener ve yeni sevgilisi kaçmaya çalıştı ama olmadı! Yeni aşıklar romantik gecede yakalandı. 2018'de olaylı bir şekilde boşandığı İbrahim Kutluay'ın ardından 2019 yılında 1,5 ay aşk yaşadığı Cenk Küpeli ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Demet Şener yeni ilişkisi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Kutluay ile arasındaki buzları erittiğini ifade eden Demet Şener ve sevgilisi önceki akşam gece geç saatlere kadar bir mekanda yemek yedi. Çift, kendilerini bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenince mekan çalışanlarından araçlarını arka kapıya getirmelerini istedi. Görüntülenmekten kurtulamayan eski manken Şener sevgilisi gazetecilerin sorularını cevapsız bırakarak oradan uzaklaştı.
30.08.2021 09:19
- Son Güncelleme: 30.08.2021 09:19