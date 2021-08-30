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Haberler Magazin Demet Şener ve yeni sevgilisi kaçmaya çalıştı ama olmadı! Yeni aşıklar romantik gecede yakalandı işte aşkın en net karesi

Demet Şener ve yeni sevgilisi kaçmaya çalıştı ama olmadı! Yeni aşıklar romantik gecede yakalandı işte aşkın en net karesi

Demet Şener ve yeni sevgilisi kaçmaya çalıştı ama olmadı! Yeni aşıklar romantik gecede yakalandı. 2018'de olaylı bir şekilde boşandığı İbrahim Kutluay'ın ardından 2019 yılında 1,5 ay aşk yaşadığı Cenk Küpeli ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Demet Şener yeni ilişkisi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Kutluay ile arasındaki buzları erittiğini ifade eden Demet Şener ve sevgilisi önceki akşam gece geç saatlere kadar bir mekanda yemek yedi. Çift, kendilerini bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenince mekan çalışanlarından araçlarını arka kapıya getirmelerini istedi. Görüntülenmekten kurtulamayan eski manken Şener sevgilisi gazetecilerin sorularını cevapsız bırakarak oradan uzaklaştı.

30.08.2021 09:19 - Son Güncelleme: 30.08.2021 09:19
Demet Şener ve yeni sevgilisi kaçmaya çalıştı ama olmadı! Yeni aşıklar romantik gecede yakalandı işte aşkın en net karesi

KAÇIŞ PLANI İŞE YARAMADI!

2005-2018 yılları arasında evli kaldığı eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener, 2019'da Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. İki yıllık evlilikten sonra Küpeli'den de boşanan Şener, gönlünü iş insanı Tolga Arman'a kaptırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Şener ve yeni sevgilisi kaçmaya çalıştı ama olmadı! Yeni aşıklar romantik gecede yakalandı işte aşkın en net karesi

MEKAN ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER
İkili, önceki akşam gece geç saatlere kadar Papermoon isimli mekanda yemek yedi. Çift, kendilerini bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenince mekan çalışanlarından araçlarını arka kapıya getirmelerini istedi.

Demet Şener ve yeni sevgilisi kaçmaya çalıştı ama olmadı! Yeni aşıklar romantik gecede yakalandı işte aşkın en net karesi

Görüntülenmekten kurtulamayan eski manken Şener ve iş insanı Arman, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakarak oradan uzaklaştı.

Demet Şener ve yeni sevgilisi kaçmaya çalıştı ama olmadı! Yeni aşıklar romantik gecede yakalandı işte aşkın en net karesi

2018'de İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan eski manken Demet Şener, 2019 yılında da iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şener, Küpeli ile boşanmıştı.

Demet Şener ve yeni sevgilisi kaçmaya çalıştı ama olmadı! Yeni aşıklar romantik gecede yakalandı işte aşkın en net karesi

ESKİ EŞİYLE BARIŞTI

Küpeli'yle ayrılığı sonrası İbrahim Kutluay ile aralarındaki buzları erittiğini ifade eden Demet Şener'in eski eşiyle yeniden birliktelik yaşayıp yaşamayacağı ise merak konusu olmuştu.
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