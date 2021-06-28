Beren Saat mor bikinisiyle paylaştı başlığı da verdi 'lila bikinimle barda...' Eşi Kenan Doğulu'yla aşka geldi buton çökertti

2014 yılında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'yla dünyaevine giren ve geçtiğimiz günlerde de boşanacağı öne sürülen Beren Saat, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile çektirdiği tatil pozlarını paylaştı. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile birlikte olduğu paylaştığı bikinili tatil pozlarına "Lila bikinimle barda pazar günü." notunu düştü. Kenan Doğulu ile aşk dolu halleri de dikkatlerden kaçmadı. İşte arkadaşlarının doğum günü için toplanan ünlü isimlerin arasında adeta bir yıldız gibi parlayan Beren Saat'in lila bikinisi ile pozları...

28.06.2021 10:35 - Son Güncelleme: 28.06.2021 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





