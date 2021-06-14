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Şeyma Subaşı 'sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarının ardından dayanamadı bunu da yaptı! Sosyal medyada...

Şeyma Subaşı 'sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarının ardından dayanamadı bunu da yaptı! Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi milyarder deniyordu ancak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ardından da Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı Meedo'su ile evlilik yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde müstakbel eşi hakkında ortaya atılan 'dolandırıcı' iddiasına Mısırlı gazeteci Amer Fouad'dan açıklama geldi. Fotoğraflarda zengin görünen ve milyarder olduğu hatta Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu ileri sürülen Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi'yi gerçekte tanıyan yok! Yaşananların ardından Şeyma dayanamadı ve sosyal medya hesabına sınırlama getirdi.

14.06.2021 14:42 - Son Güncelleme: 14.06.2021 14:43
Şeyma Subaşı 'sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarının ardından dayanamadı bunu da yaptı!

Şeyma Subaşı 'sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarının ardından dayanamadı bunu da yaptı! Son dönemde sevgilisi hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram'daki yorumlara sınırlama getirdi. Subaşı, yorumlara sadece takip ettiği kişilere açması dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı 'sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarının ardından dayanamadı bunu da yaptı!

ÇOĞU YALANMIŞ!

Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi milyarder deniyordu gerçekler ortaya çıktı! Mısırlı gazeteci Amer Fouad, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'na evlilik teklif eden ve 'evet' yanıtını alan Mohammed Alsaloussi hakkında Günaydın'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şeyma Subaşı 'sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarının ardından dayanamadı bunu da yaptı!

"MİLYARDER OLAMAZ"
Yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirten Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.

Şeyma Subaşı 'sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarının ardından dayanamadı bunu da yaptı!

Mısırlı gazeteci, Mohammed Alsaloussi hakkında şunları şöyledi:
1- Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde...

Şeyma Subaşı 'sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarının ardından dayanamadı bunu da yaptı!

2- Adam Mısır için bir bilinmeyen. Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar inceledim, adı bile geçmiyor. Zaten Mısır'ın zengin listesini iki büyük aile oluşturuyor. O da Medoo'nunki değil.