Şeyma Subaşı 'sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarının ardından dayanamadı bunu da yaptı! Sosyal medyada...

Şeyma Subaşı 'sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarının ardından dayanamadı bunu da yaptı! Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi milyarder deniyordu ancak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ardından da Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı Meedo'su ile evlilik yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde müstakbel eşi hakkında ortaya atılan 'dolandırıcı' iddiasına Mısırlı gazeteci Amer Fouad'dan açıklama geldi. Fotoğraflarda zengin görünen ve milyarder olduğu hatta Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu ileri sürülen Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi'yi gerçekte tanıyan yok! Yaşananların ardından Şeyma dayanamadı ve sosyal medya hesabına sınırlama getirdi.

14.06.2021 14:42 - Son Güncelleme: 14.06.2021 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





