Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'dan ayrılıp eski sevgilisi Guido'ya geri mi döndü Acun Ilıcalı kol kanat germişti! Yarı çıplak poz veren Şeyma...
Bir süre önce Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin ayrıldığı, Şeyma Subaşı'nın Meedo'sunu terk ettiği iddia edilmişti. Daha önce de ayrılan çiftten ayrılık iddialarına dair bir açıklama gelmezken, sosyal medya fenomeninin eski eşi Acun Ilıcalı'dan yardım aldığı iddia edilmişti. Önceki gün partileyip, yarı çıplak fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı ve eski sevgilisi DJ Guido Senia'nın barıştığı iddia edildi. İşte haberin detayları...
Olaylı ayrılıkları sonrası ilişkilerine ikinci şansı veren Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı ilişkisinin bittiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı'nın ilişkisinin bittiği iddialarından sonra ortaya yepyeni bir aşk dedikodusu atıldı. Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Guido Senia'ya geri döndüğü iddia ediliyor.
Meedo için Miami'de yaşama kararı alan ve evleneceklerini açıklayan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın sevgilisini terk ettiği ve Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği iddia edilmişti.
Konuyla ilgili herhangi bir açıklamaya yapmayan sosyal medya fenomenini eski sevgilisi Guido Senia ile barıştığı ileri sürüldü.
Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı'nın; Senia'nın New York'ta düzenlediği partiye katılması bu söylentileri alevlendirdi.
Bir arkadaşlarının parti görüntüsüne yer verdiği videonun etiketine hem Şeyma Subaşı'nın hem de Guido Senia'yı etiketlemesi ikilinin yan yana olduğunu ortaya çıkardı.