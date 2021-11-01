Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo’dan ayrılıp eski sevgilisi Guido’ya geri mi döndü Acun Ilıcalı kol kanat germişti! Yarı çıplak poz veren Şeyma...

Olaylı ayrılıkları sonrası ilişkilerine ikinci şansı veren Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı ilişkisinin bittiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı'nın ilişkisinin bittiği iddialarından sonra ortaya yepyeni bir aşk dedikodusu atıldı. Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Guido Senia'ya geri döndüğü iddia ediliyor.